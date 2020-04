Tag magten over din økonomi tilbage

"Du er aldrig magtesløs i din økonomi - heller ikke i en krisetid," lyder det fra forfatter og pengeekspert Carina Svendsen, der er akutel med en økonomisk inspirationsbog. Foto: Bee-Line

ny bog En økonomisk inspirationsbog lyder måske ikke som det mest ophidsende i disse corona-tider, men med bogen ’Money Makeover Mindset – skab et liv med penge nok’ vil den lokale forfatter og pengeekspert Carina Svendsen vise, hvordan du kan skabe et liv med overskud til at gøre det, du ønsker, hvad enten det er større tryghed eller mere frihed i hverdagen.

Af André Bentsen

Mange mennesker føler sig bundet af faste udgifter og låst i hverdagen. Andre oplever, at de mister overblikket over deres økonomi. Men sådan behøver det ikke at være, hvis man spørger den lokale rødovreborger Carina Svendsen, der i weekenden udkom med en økonomisk inspirationsbog, der kan hjælpe alle med at skabe et liv med mere økonomisk overskud.

Bøger om privatøkonomi findes der mange af og Carina Svendsen vil med bogen forsøge at hjælpe personer med at blive klogere på, hvad der helt grundlæggende er på spil, når der skal træffes beslutninger der vedrører den overtrukne konto, skattegælden eller den store opsparing.

”Min bog handler ikke om budgetter og opsparingsmodeller. De bøger findes allerede. Min bog viser, hvordan du træffer holdbare beslutninger for din økonomi. Det handler om at vide, hvilke følelser du har på spil i forhold til din økonomi: Hvad styrer dine beslutninger? Og hvordan kan du tage magten over din økonomi tilbage – eller tage den i det hele taget, hvis du aldrig før har haft den? Det er forbindelsen mellem dine følelser og dine penge, som den her bog giver dig adgang til. Når du forstår forbindelsen, kan du skabe det liv, du ønsker dig,” siger hun.

Sådan skaber du et liv med penge nok

Carina Svendsene er bosat i Rødovre og har mere end 10 års erfaring fra inkassobranchen. Hun har selv oplevet at stå med en stor skattegæld, men i dag er den betalt tilbage og hun lever med en frihed, hun aldrig troede var mulig. Nu hjælper hun andre med at skabe sig det liv, de ønsker.

Med bogen vil Carina Svendsen vise, at privatøkonomi ikke kun er et kompetencegame. Det handler også om tre grundlæggende ting: At du aldrig er magtesløs i forhold til din økonomi, at du skal lægge lup på dine beslutninger og at du har fritid til selv at vælge, hvad du vil.

”Mange er vokset op med, at penge ikke er noget, man har, og derfor kender de kun den side af sig selv, som mangler penge. Det bliver den historie, de fortæller om og til sig selv, og så bliver virkeligheden også sådan. Når de lægger et budget, hjælper det dem på den korte bane, men inden længe har de igen mistet overblikket og føler, at de mangler penge – hvad de formentlig også gør. Budget er et godt værktøj. Faktisk mener jeg, det er diamanten i din økonomi, for uden et budget ved du ikke, hvad du navigerer efter, men det kan ikke stå alene,” fortæller Carina Svendsen, der mener, at hvis vi vil skabe os et liv med penge nok til at gøre det, vi drømmer om, må vi vide, hvad vi drømmer om, og helt grundlæggende forstå, hvilke følelser der er på spil, når vi træffer beslutninger.

”Når du mærker, hvad du virkelig har lyst til, og tør gå efter det med de til- og fravalg, det kræver, er der ingen grænser for, hvad du kan opnå. Det handler om at tage magten over sin økonomi tilbage – eller at tage den, hvis du aldrig før har haft den – og det er relevant for rigtig mange netop nu, siger Carina Svendsen.

Hvem skal læse din bog?

”Min bog er for alle, der oplever, at deres økonomi begrænser dem i at gøre ting, de har lyst til. Uanset om du hører til dem, der siger ’jeg har penge nok – de forsvinder bare’ eller ’jeg bliver ved med at bruge mine penge på alt muligt andet end det, jeg lover mig selv’, kan du bruge bogen,” siger hun.

Carina vil i løbet af maj måned, hvis der til den tid er åbnet op for Danmark igen, besøge en lang række af landets boghandlere. Hvis du ikke kan vente med at blive klogere på bogens indhold, kan den købes her