Stor stigning i kollektive boformer

bolig Flere flytter i bofælleskaber og Rødovre er blandt de kommuner i landet, hvor udviklingen de sidste 10 år har været mest markant.

Af André Bentsen

Fakta Kigger man på aldersfordelingen, er det særligt de nyligt pensionerede, som ifølge analysen vælger at flytte sammen på tværs af familier. Siden 2010 er antallet af personer i aldersgruppen 70 til 79 år, der bor i en flerfamiliebolig, steget med 74 procent. Kilde: Spar Nord

Kollektiver og bofællesskaber er blevet en populær boform blandt danskerne. Flere flytter simpelthen ind under samme tag og ifølge en ny analyse fra Spar Nord, baseret på tal fra Danmarks Statistik, kommer Rødovre Kommune ind på en femteplads over landets kommuner, hvor der er den største procentmæssige stigning i antallet af personer bosiddende i en flerfamiliehusstand fra 2010 til 2019.

I 2010 blev der registeret 1.673 borgere, der boede sammen med andre familier og i 2019 var det tal steget til 3.122, hvilket svarer til en stigning på 87 procent.

Udviklingen er særligt fremtrædende i hovedstadsområdet, der rummer de kommuner med den største vækst i antallet af personer bosiddende i en flerfamiliehustand.

”En af årsagerne bag udviklingen er formentligt de seneste års stigende ejendomspriser. Man får generelt mindre bolig for pengene, og det gælder særligt i Region Hovedstaden, som ni af de kommuner, hvor udviklingen i antallet af samboende personer er mest fremtrædende, alle er en del af,” fortæller cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm.

Bedsteforældre hjælper med børnepasning

Ifølge cheføkonomen hænger udviklingen også delvist sammen med en høj vækst i antallet af beboere generelt og høje kvadratmeterpriser, men det er ikke hele forklaringen.

”Årsagerne bag udviklingen skal dog ikke kun findes i udsigten til økonomiske fordele. Børnefamilierne kan eksempelvis se en stor værdi i at flytte sammen med ligesindede familier eller bedsteforældre, som kan hjælpe til med at passe og hente børn, mens unge studerende, som der også er mange af i hovedstaden, typisk lægger stor vægt på fællesskab og dermed anser et kollektiv som en attraktiv boform,” vurderer Jens Nyholm.