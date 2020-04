Stiller rengøringspersonale gratis til rådighed

Rødovre Kommune har haft travlt med at planlægge den gradvise genåbning af skoler og dagtilbud til børn. Genåbningen stiller blandt andet store krav til hygiejne og rengøring og lige netop på rengøringsfronten har Rødovre Kommune fået en hjælpende hånd fra byens store indkøbscenter. Foto: Arkiv

hjælp til kommunen I en tid, hvor det er alt andet end sjovt at drive shoppingcenter, viser Rødovre Centrum stort samfundssind. Det familieejede center har valgt at stille rengøringspersonale gratis til rådighed for Rødovre Kommune, der skal leve op til skærpede krav om rengøring på skoler og i daginstitutioner.

Af André Bentsen

For Rødovre Centrums administrerende direktør, Jesper Andreasen, var det helt indlysende at stille fem rengøringsmedarbejdere gratis til rådighed for Rødovre Kommune, da han hørte om de rengøringskrav, kommunen skal leve op til på skoler og i daginstitutioner i forbindelse med genåbningen.

Langt størstedelen af centerets godt 160 butikker har været tvangslukket siden den 18. marts og det betyder, at der ikke, i lige så høj grad, som normalt, er behov for rengøring i centeret.

En del af Rødovre Centrums eget rengøringshold har derfor været sendt hjem med løn, men nu skal fem af medarbejderne i stedet hjælpe til med at vaske legetøj i Rødovre Kommunes daginstitutioner og holde nullermænd og bakterier på afstand på byens skoler.

”Da jeg hørte om kommunens udfordringer, med at leve op til de øgede rengøringskrav i daginstitutionerne og på skolerne, synes jeg at det var helt oplagt at stille medarbejdere gratis til rådighed for kommunen. Vi har raske og friske medarbejdere, der går og keder sig og derfor passede det som fod i hose,” fortæller Jesper Andreasen, der derfor tog kontakt til kommunen med tilbuddet.

Flot gestus

På rådhuset takkede Rødovre Kommune hurtigt ja til tilbuddet fra byens store indkøbscenter og torsdag i sidste uge havde de fem centermedarbejdere første arbejdsdag i kommunen iført deres velkendte grønne centeruniformer.

”Det er en flot gestus og endnu et eksempel på det fantastiske sammenhold, der er i Rødovre i denne tid. Tre af medarbejderne er sendt ud i dagplejehjemmene og er der med til at sikre den nødvendige hygiejne,” siger Rødovres borgmester Britt Jensen (S).

Rødovre Centrum har gennem årene hjulpet det lokale foreningsliv med diverse sponsorater og skænkede også generøst Rødovre Kommune 150 lindetræer til Rådhuspladsen tilbage i 2015. Det er derfor langt fra første gang, at Jesper Andreasen og Rødovre Centrum viser stort format.

”Det er en del af ånden i Rødovre Centrum, at vi hjælper til, når det giver god mening og i den situation vi står i nu, hvor kommunen har brug for hjælp, er det helt naturligt for os at hjælpe og vi er kun glade for at vise samfundssind,” siger Jesper Andreasen, der forventer at de fem medarbejdere kan bistå med rengøringshjælp i Rødovre Kommune frem til den 11. maj, hvor han har et håb om, at Rødovre Centrum kan åbne delvist op igen.

”Jeg har tidligere været pessimist, men tror at 11. maj kan blive åbningsdag i centeret under nogle nye vilkår. Hvis ikke, kan de fem medarbejdere fortsætte med rengøringshjælpen i kommunen,” siger centerdirektøren.