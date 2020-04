Spiser i haven og gør legetøj rent under middagsluren

Jannie Lilja Gannon kan nu igen tage i mod de børn hun har i dagpleje. Omstændighederne er lidt anderledes. Foto: Brian Poulsen

genåbning af danmark Mandag åbnede Rødovres dagplejemødre op for børnepasning igen. Jannie er en af dem, der lavet om på forholdene derhjemme og så har hun sagt ja til at få ekstra rengøring med kommunens hjælp.

Af André Bentsen

Dagplejemoderen Jannie Lilja Gannon har savnet børnene, der mandag morgen mødte op til første dag efter genåbningen. Skuret i haven er lavet om til et legerum, og der er sikret god plads mellem børnene under fællesspisningen. legetøjet gør hun rent, mens børnene sover til middag, men alligevel glæder hun sig over, at kommunen nu hjælper med ekstra rengøring.

“Det er jo vores private hjem, så det er en flot tilbud, som jeg takkede ja til. Så kan jeg bruge lidt ekstra tid på at gøre legetøj rent i haven, mens børnene sover til middag,” siger hun.

Jannie har brugt tid på at snakke med forældre inden mandagens genåbning, fordi mange har været bekymret over, hvordan og hvorledes sikkerheden i forhold til Coronavirussen ville være.

“Der er et af børnene, der har astma, så der har jeg sendt billeder og video til faderen, så vi kunne vise, hvordan vi gjorde med håndvask og indretning og sikring af afstand mellem børnene, når de spiser. Jeg modtager dem normalt i haven på denne årstid i forvejen, så det er kun godt, men så har jeg også lavet skuret om til et legerum, og de sover i hver deres barnevogn, man må gøre, hvad man kan,” siger Jannie, der er glad for den vejledning hun har fået.

“Vi har fået meget hjælp fra kommunen om retningslinjer for, hvordan vi kunne gøre tingene som dagplejere, men jeg er især glad for tilbuddet om ekstra rengøring. Det skaber tryghed både for mig, børnene og forældrene,” siger hun over telefonen, mens børnene sover til middag.

De har lejet nogle timer nu, og trænger til luren for at tilpasse sig de mange nye gamle indtryk.

“Det er gået over al forventning. Det er så længe siden, man har været i gang, men de kom som om de havde været her i sidste uge,” griner hun.

Der er tre faste børn i dagplejen på Tæbyvej og så har hun mulighed for at have to gæstebørn, når kollegaerne er syge.

Den første halve dag er gået godt, vurderer hun.

“Det var dejligt at se dem igen. Det er på grund af dem, at jeg kan lide mit arbejde. Det kunne jeg godt mærke på børnene også. De skulle måske lige se hinanden an, men så var alting som det plejer. De var dog ret nysgerrige på det nye legeskur jeg har måtte lave i haven og så synes de, det var sjovt at spise ved voksenbordet med masser af afstand,” griner Jannie.

Hun er ikke personligt bange for at være blevet smittet.

“Jeg er ikke bekymret for om jeg bliver smittet. Jeg har fem uddannelser, og de har alle noget med mennesker at gøre. Jeg tager mine forholdsregler, jeg spritter af og lader være med at rode rundt i ansigtet. Man skal aldrig sige aldrig, men jeg kan ikke gå og være nervøs og derfor snakker jeg også med forældrene, så vi alle kan være trygge,” understreger Jannie, der er glad for, at genåbningen blev udskudt til mandag, så alle kunne nå at få styr på retningslinjerne og indrette sig derefter.