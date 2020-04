Spiseforstyrrede unge ofres af systemet

“Du rejser en relevant problemstilling. Jeg vil opfordre dig til at rette henvendelse til regionen eller Sundheds- og Ældreministeriet, som har ansvaret for området,” sådan svarer statsministeriet i en mail til Marie Færge, der torsdag i Rødovre Lokal Nyt afslører, hvordan spiseforstyrrede børn og unge sendes hjem til sagesløse familier, der ikke kan hjælpe dem under Coronakrisen. De kan kun tigge og foreslå, at de syge børn spiser og drikker, men har ikke de virkemidler og redningsgrundlag, som de professionelle institutioner og behandlingssteder, der normalt hjælper de udsatte unge bruger.

“Som det også fremgår i medierne, tager både regeringen og myndighederne situationen meget alvorligt og følger udviklingen tæt. Lige nu handler det om at forsinke og forhindre spredningen af virussen. Derfor må vi må som land, virksomheder og borgere tåle nogle omkostninger for at afværge noget langt værre på længere sigt og beskytte vores sårbare grupper,” skriver statsministeriet til Marie Færge.

Ring til os

I headspace Rødovre understreger ungerådgiver,Matthias Ibæk Winther Jakobsen, at det altid er bekymrende, når børn og unge bliver sendt hjem eller udskrives for tidligt.

“Vi ved godt, at regionerne er ekstra pressede i disse dage, og der skal laves nogle vanskelige prioriteringer. Vi antager, at det ikke er med lægernes og psykiaternes gode vilje, at de må sende syge borgere hjem. Her i Coronatiden har vi i headspace åbnet en National Telefonlinje, hvor vi dagligt taler med børn og unge, og vi ved, hvor vigtigt det er, at unge med tunge psykiske udfordringer få den støtte og behandling, som de har brug for,” siger han.

headspace telefonlinje har åben alle dage fra 12-18 og kan kontaktes på 25 97 00 00.

Udsatte og Coronakrisen

Formanden for Udsatterådet i Rødovre, Lars Ahlstrand, kan ikke udtale sig om den aktuelle sag, da den unge har været i behandling i Region Sjælland, men han har forståelse for, at der for tiden sker en knivskarp prioritering af resurserne i regioner og kommuner for at få vores samfund til at hænge sammen med de udfordringer Coronakrisen giver.



“Og her er samfundets svageste i særdeleshed udfordret, da mange har et lavt og svækket immunforsvar. Udsatte, herunder hjemløse og misbrugere, er i en særlig risikogruppe, som vi som samfund skal have en særlig opmærksomhed på,” forklarer Lars Ahlstrand.



I Rødovre Kommune har det blandt andet betydet, at Prærien, værestedet for misbrugere, og Cafe Mødestedet, for udfordrede borgere, nu er lukket.

“En smertelig men nødvendig beslutning,” siger Lars Ahlstrand, der mener, at den ‘uvirkelige verden, vi står i lige nu stiller helt nye krav og udfordringer til de borgere, som er omfattet, men også til personalet i sundheds- og socialsektoren.



“Indtil det modsatte er bevist, har jeg tillid til, at regioner og kommuner, herunder Rødovre Kommune, håndterer situationen med største alvor,” udtaler Lars Ahlstrand.