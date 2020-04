Sådan vedligeholder du dine fliser på terrassen

SPONSORERET INDHOLD Sommeren er næsten over os, og den er bestemt kærkommen. Sommeren er lig med én ting. Nemlig en masse timer udendørs. Nu hvor vi bruger så mange timer, og tilegner os så mange minder, på vores udendørsareal, så bør arealet også have de bedste betingelser. For intet skal genere dit øje, når du holder grillaften for familie og venner.

Af SPONSORERET INDHOLD

Dog må vi også erkende, at når den danske sommer indtræffer sig, så bruger vi tilsvarende timer i haven, og derfor skal det hele stå snorlige. Derfor har vi her en guide til, hvordan du kan give dine fliser på terrassen de bedste betingelser, så du kan nyde sommeren i fulde drag.

Professionel hjælp

Har du netop erhvervet dig titlen som husejer, eller har du bare ikke grønne fingre, så kan det være, at du skal udlicitere og give ansvaret til nogle fagkyndige. Eller hvis du bare ikke ønsker at bakse med algebehandling og diverse andre remedier, så skal du ikke høre et ondt ord fra os. Alle er velkomne. Men ikke desto mindre, så vil du komme til at se mærkbar og tydelig forskel.

Hos Dansk Fliserens kan du erhverve dig over 15 års erfaring, hvis ekspertise er inden for fliserens og imprægnering. Deres behandlingsløsninger tilgodeser sågar miljøet, da de gennem renseprodukterne minimerer doseringerne af de kemikalier, som bruges.

Når Dansk Fliserens har aflagt besøg, så går der formentlig længe før, du får brug for dem igen, da behandlingen forlænger ventetiden yderligere. Det sparer dig ikke bare penge i det lange løb, men det sparer også på de anvendte ressourcer, som hører med, hvilket er godt for miljøet.

Fat fejekosten

Hvis du nyder at få jord under neglene, så kan du selvfølgelig gøre det selv. Og uomtvisteligt, så vil du ikke kunne undgå, at blade vil befinde sig i haven og på fliserne. Især, når efteråret gør indpas, vil de visne blade, og dens farvestoffer, begynde at trække farve på flisernes belægning.

Farvestofferne vil derfor misfarve belægningen, såfremt de får lov. Som du nok havde gættet, så bør du fatte fejekosten, og skille dig af med disse blade inden bladene ødelægger flisernes naturlige farve. Men bare rolig, hvis skaden er ude, så kan du endnu nå at redde, hvad der er tabt. Enten så får du vores venner fra Dansk Fliserens forbi, eller så kan du forsøge dig med klorin.

Dog er det bestemt ikke den mest miljøvenlige løsning. Så vær ude i god til med kosten, så forebygger du det værste.

Fyldte fuger

Det er essentielt, når du for eksempel har lagt ny terrasse, at du sørger for, at der er tilstrækkelig fugemateriale i fugerne. Du vil ikke kunne undgå, at massen synker over tid. Men når fugen konstant er fyldt, sikrer du, at forbandtet ikke skrider, således fliserne forbliver stabile.

Derudover sikrer du dig at ukrudtsfrø ikke får lov til at spire nede i de sunkne fuger. Du kan derfor med fordel feje fugematerialet ned hver 14. dag, og samtidig feje overflødigt sand væk, da det ligeledes misfarver belægningen.