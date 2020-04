Politidirektør: ”Bødeblokken sidder løst nu”

Det er stadig forbudt at forsamle sig og politiet er parate til at udstikke bøder, hvis man forsamler sig mere end 10 personer både ude og inde. Foto: Presse

politi Det er stadig forbudt at forsamle sig og politiet er parate til at udstikke bøder, hvis man forsamler sig mere end 10 personer både ude og inde.

Af André Bentsen

Fakta De seks hotspots: Bagsværd sø i Gladsaxe kommune – de grønne områder omkring søen Hvidovre Havn i Hvidovre kommune

3. Brøndby Havn i Brøndby kommune

4. Ishøj Havn i Ishøj kommune

5. Vallensbæk Havn i Vallensbæk kommune

6. Elverparken i Herlev kommune Kilde: Københavns Vestegns Politi

Islands Brygge har været genstand for en del debat de senere dage, da det populære sted ved havnefronten har virket som fluepapir i en bagerforretning en varm sommerdag. De første bøder er givet og der er nu udstedt opholdsforbud.

På Vestegnen har Københavns Vestegns Politi udvalgt seks ’hotspots’, der vil få særligt politimæssig opmærksomhed i den kommende tid for at hindre coronasmitte. Rødovre har ikke et ’hotspot’ på listen, men Politidirektør Kim Christiansen opfordrer til, at man nøje overvejer sin adfærd og indskærper, at det stadig er forbudt at forsamle sig.

”Tiden er ikke til større forsamlinger i det fri – tværtimod – og derfor har vi en prioriteret opmærksomhed på forsamlinger, afstand og smittespredning – og bødeblokken sidder løst nu,” siger politidirektør Kim Christiansen.

“Alle har et ansvar”

De seks ’hotspots’ i politikredsen, hvor Købehavns Vestegns Politi forudser at mange mennesker vil tage hen, hvis vejret er godt, tæller fire havne og to grønne områder.

“Vi vil ikke se store, tætte mængder af mennesker eller forsamlinger – så kommer vi til at skride ind. Tænk nøje over, hvor du tager hen – er der mange andre, så besøg et andet sted eller kom igen senere. Der er mange dejlige steder på Vestegnen,” siger politidirektøren.

Politiet vil opsætte skilte ved de seks hotspots med oplysning om, at forsamling af for mange mennesker på stedet kan indebære, at politiet vil nedlægge forbud mod ophold på stedet.

“Skal du arbejde på din båd eller på picnic med nærmeste familie, så hold afstand til andre og klump jer ikke sammen. Det er alles ansvar at hindre smittespredningen til vores fælles bedste – og vi er parate til at udstikke bøder og forbud, hvis folk er for mange eller for tætte,” siger politidirektør Kim Christiansen.