Ny general på Verdens største hospitalskib

Vibeke Hauge Førrisdahl er ny generalsekretær for Mercy Ships. Foto: Privat

Mercy Ships Større engagement og bredere kendskab bliver pejlemærkerne for Vibeke Hauge Førrisdahl, der er nytiltrådt som generalsekretær for verdens største civile hospitalskib. Kontoret ligger dog på Fjeldhammervej.

Af André Bentsen

Mercy Ships: Mercy Ships Danmark er en del af international organisation, der er grundlagt i Texas, USA i 1974 og i dag repræsenteret i 16 lande. Mercy Ships ejer og driver verdens største ikke-statslige hospitalsskib. Organisationen er baseret på de kristne værdier med næstekærligheden som omdrejningspunkt og tilbyder gratis lægehjælp og operationer.

Vi har flere gange fortalt om den lokale maskinmester, Viggo Bostrup, der hvert år stævner ud med Mercy Ships for at hjælpe især børn fra Afrika.

Mercy Ships hører hjemme i på Fjeldhammervej i Rødovre og mens Viggo og de andre gør en kæmpe forskel på verdens største civile hospitalskib, er det op til kun 34-årige Vibeke Hauge Førrisdahl at agere kaptajn i den hjemlige havn.

Hun er netop tiltrådt som generalsekretær og skal sikre større engagement og bredere kendskab til organisationen.

Hos Mercy Ships Danmark får hun brug for sine evner inden for administration, fundraising, strategisk udvikling og kommunikation, når hun bliver ansvarlig for at strukturere arbejdet for ansatte, dedikerede frivillige og udsendte volontører. Mercy Ships er repræsenteret i 16 lande, med hovedsæde i Texas, og det bliver Vibekes ansvar at forsætte det tætte internationale samarbejde.

Skal sikre udvikling

Mercy Ships Danmark har været aktiv siden 1980’erne, men blev først etableret med en daglig ledelse og en aktiv bestyrelse i 2009. Organisationen er nu igennem de første svære opstarts-år og er klar til at tage de næste skridt mod en strømlinet og udviklingsorienteret indsats. Sådan lyder det fra bestyrelsesformand Jens-Erik Engelbrecht:

”Mercy Ships Danmark har opbygget et solidt fundament, der er båret af dedikerede personer, som trækker et kæmpe læs. Organisationen vokser, der kommer flere bevillinger og større engagement. Nu er der blevet taget en beslutning om at tilføre mere ”man power”, så der er ressourcer til at organisationen hele tiden er relevant,” siger Vibeke Hauge Førrisdahl og uddyber:

“Jeg skal bidrage til, at vi får endnu flere små frø sået, så de kan være med til, at Mercy Ships Danmark fortsat står solidt plantet og samtidig kan få nye ideer til at vokse og gro. Det er det, der gør en organisation solid. Mercy Ships Danmark er enormt stærk på virksomhedssamarbejder. Et naturligt næste skridt er, at jeg nu skal gå ind og arbejde med at skabe møder mellem mennesker, motivere dem og finde ud af, hvad deres passion er, så hvert enkelt frivillig får noget ud af at være en del af Mercy Ships.”

I skyggen af corona

Vibeke Hauge Førrisdahl tiltræder stillingen som generalsekretær, mens coronakrisen præger hele verden.

“Det lægger naturligt i Mercy Ships ånd at passe på de udsatte grupper. Verden bliver måske en helt anden, og som organisation skal vi være omskiftelige og forholde os til den aktuelle situation. Men målet for Mercy Ships indsats vil med al sandsynlighed blive forstærket, fordi der især i Afrika vil være et endnu større behov for at hjælpe sundhedsvæsenet,” understreger Vibeke Hauge Førrisdahl.