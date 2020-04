Naboer slukkede brande på villavej

Politiet leder efter tre drenge, der blev set løbe fra Karlskær Allé, efter der natten til tirsdag blev sat ild til to bunker med storskrald. Foto: BrianPoulsen/arkiv

politi Politiet leder efter tre drenge, der blev set løbe fra Karlskær Allé, efter der natten til tirsdag blev sat ild til to bunker med storskrald.

Af André Bentsen

Snarrådige beboere på Karlskær Allé var natten til tirsdag den 21. april med til at slukke to påsatte brande i to bunker storskrald på kørebanen i hver ende af villavejen, der er en sidevej til Tæbyvej.

Hovedstadens Beredskab modtog anmeldelsen klokken 01.51 og med hjælp fra gode naboer fik brandvæsenet slukket ilden.

Tre drenge, der beskrives som værende i 16-18-års alderen, blev set løbe væk fra branden i den nordlige ende af vejen med Schweizerdalsvej. De bar mørkt høj og den ene havde en hætte trukket op over hovedet.

Politiet forsøgte efterfølgende at opspore de tre drenge med en hundepatrulje, men uden held.

Københavns Vestegns Politi hører gerne fra vidner eller andre med oplysninger i sagen. Politiet kan kontaktes på telefon 4386 1448.