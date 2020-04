Musikskole facetimer med eleverne

Iben Vestergård har fået et nyt instrument i musikundervisningen. Facetime. . Foto: Privat

Øvelse gør mester, også under Coronakrisen. Derfor har Rødovre Musikskole under hele nedlukningen af samfundet gennemført undervisning på nettet. Det afhjælper også den værste isolation, mener sanglæreren.

Af André Bentsen

Iben Vestergård er vant til at svinge dirigentstokken foran flere hundrede børn i Rødovre Korskole. For tiden er det dog mest enkeltundervisning over nettet, der bliver gennemført af sanglæreren og dirigenten fra Rødovre Musik Skole. ‘Under nedlukningen af landet har skolen nemlig valgt at hjælpe deres elever gennem krisen med fjernundervisning, hvilket kan være lidt svært sammenlignet med normal skoleundervisning, men vand finder veje.

“At kunne FaceTime har virket som et kærkomment afbræk i vores alle sammens isolation, selvom det til tider er udfordrende, med forsinkelse af lyden og dårlig forbindelse. Men det må vi tage med og få det bedste ud af situationen,” siger Iben Vestergård. Hun fortæller, hvordan de elektroniske hjælpemidler har vedligeholdt træningen, men også afhjulpet et savn.

“Man har et tæt bånd som musiklærer og elev og vi savner hinanden rigtig meget i denne tid,” siger hun.

“Det er også vigtigt at man ikke taber de unge menneskers musikalske dannelse på gulvet, så derfor gør vi alt hvad vi kan på Rødovre Musikskole for at undervisningen kan fortsætte på nettet,” tilføjer Iben Vestergård.

Rødovre Korskole kan heller ikke mødes lige nu, så eleverne får opgaver tilsendt og videoer med sange, som de skal øve sig på derhjemme.

“Vi er i gang med at indspille en video i øjeblikket, som skal være en forårshilsen fra Korskolen og musikskolen. Den er snart færdig og kommer på musikskolens facebookprofil,” understreger Iben Vestergård.

Kamille er en af de elever, der har nydt godt af fjernundervisningen under krisen.