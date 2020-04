Mads Eller forlader Rødovre

Mads Eller returnerer til udlandet i den kommende sæson. Foto: Brian Poulsen / arkiv

Den 24-årige forward Mads Eller forlader barndomsklubben til fordel for et udlandseventyr.

Af André Bentsen

Det er fuldstændig umuligt for alle landets ishockeyklubber at indgå kontrakter med spillere midt i coronakrisen.

”Vi aner ikke, hvad vi har at råde over. Hvor mange sponsorer bliver så hårdt ramt, at de må trække dele eller hele sponsorater, går sæsonen i gang i september eller til nytår og hvor mange tilskuere må der være. Vi ved det ikke og det er derfor fuldstændig umuligt at lægge et budget og derfor skrive kontrakter med spillerne,” siger Bjørn Sørensen, der er direktør for Rødovre Mighty Bulls. Han fortsætter:

”Men vi har naturligvis dialog med flere spillere og en af dem har været Mads Eller, som ønsker at prøve sig af i udlandet. Der er ikke noget dramatisk i det, men han vil gerne forsøge lykken i udlandet og det skal han selvfølgelig have lov til. Vi ønsker derfor Mads held og lykke i sin nye udenlandske klub og han er naturligvis altid velkommen tilbage i Rødovre Mighty Bulls.”

Mads Eller præsenteres i sin nye klub den 4. maj, men indtil da er der ’mundkurv’ på alle omkring Mads Eller, som er klar over, hvilken udenlandsk klub han skal spille for i den kommende sæson.

I starten af sidste sæson skrev Peter Fugl i sin blog, at han anbefalede den kontroversielle Mads Eller at skifte til udlandet, hvor han ikke vil være ‘jaget’ af modstandere og dommere, som var tydeligt for enhver – især før jul. Bestemt ikke uden grund, men det havde taget overhånd og det eneste rigtige for Eller er, at forsøge sig i udlandet.