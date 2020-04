Lokal boghandel lukker

Arnold Busch er første butik i Rødovre Centrum, der må lukke på grund af Coronakrisen. Her er et billede fra sidste års indsamling af skoletasker i forretningen.

Lukker Der bliver ikke nogen happy ending for Arnold Busch, der har skrevet sidste kapitel, som butik i Rødovre Centrum.

Af André Bentsen

Det er med blødende hjerte, at boghandlerkæden Arnold Busck lukker alle sine butikker inklusive den store forretning i Rødovre Centrum.

Det står fast efter, butikken har indgivet konkursbegæring til Skifteretten, fordi likviditeten er sluppet op.

“COVID-19 nedlukningen har gjort det umuligt at holde virksomheden kørende. Vi har gjort alt, der står i vores magt for, at virksomheden kunne køre videre, men det har desværre ikke været muligt,” lyder det fra konkursboet, der allerede for en måned siden var så presset, at de ikke engang kunne overskue at sige ja til gratis annoncering for deres internethandel på Rødovre Lokal Nyts hjemmeside.

“Arnold Busck har haft adgang til at søge hjælpepakker til faste omkostninger, men således som disse regler er udfærdiget, vil Arnold Busck kun blive kompenseret i meget begrænset omfang for de faste omkostninger som følge af nedgangen i omsætning. Arnold Busck har som mange andre virksomheder endvidere kunnet søge delvis lønkompensation. Arnold Busck har imidlertid endnu ikke modtaget udbetaling fra de omtalte hjælpepakker, da sagsbehandlingen tilsyneladende har varet meget længere end forventet,” skriver Arnold Busch i en pressemeddelelse om konkursboet, der varetages af advokat Peter W. R. Krarup fra Mazanti-Andersen, Korsø Jensen.