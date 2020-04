Linda står i forreste linje

Linda Jensen er sygeplejerske på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital. Foto: Ian Nielsen

Coronavirus Linde Jensen er en af de mange sygeplejersker, der hver dag må forklare pårørende til døende, hvorfor de ikke kan komme ind og sige farvel til deres mor eller far. Som sygeplejerske på infektionsmedicinsk afdeling kigger hun i billedalbums med de syge, når der er ro på, men knokler på højtryk og forgæves, når respirator og iltbehandling ikke er nok

Af André Bentsen

Et banner fra fodboldklubben Brøndby med en hyldest til sundhedspersonalet, pryder den ene side af indgangen til Hvidovre Hospital. På den anden side, står folk, tavse som graven med mundbind og sammenbidte miner i kø for at blive testet for Coronavirus.

Foran indgangen er flaget på halvt, og det er kun lyden af de ventende taxachauffører og biler der gaser op på vej op fra parkeringskælderen, der viser, at der liv.

Det er her vi møder Linda Jensen.

Hun er sygeplejerske på infektionsmedicinsk afdeling og har lige haft en vagt fra klokken 7 morgen til 15 dag. Aftenen før kørte hun fra hospitalet klokken 23.

“Det er nu meget almindeligt,” siger Linda, der har haft en nem vagt, hvis hun selv skal sige det.

“Den vagt jeg lige har haft, har været stille og rolig. Jeg har kun haft én patient, som jeg har tappet ned fra 10 til 5 liter ilt. Han kan forhåbentlig snart udkskrives,” siger hun til Lokal Nyt.

Vi er taget til Hvidovre Hospital, fordi det er her, mange af de lokale vil blive testet og indlagt, og fordi Linda kommer fra Rødovre og gerne vil komme med en advarsel.

Lindas bøn er klar.

“Da jeg cyklede hjem tænkte jeg over det. Det er selvfølgelig at patienterne ikke kan få besøg, de ligger helt alene ser kun os med maske og visir. Og omvendt kan de pårørende heller ikke være der for deres kære. Det gør stort indtryk på mig,” siger hun som optakt til den egentlige opfordring:

“Hav respekt!”

“Unge mennesker er udødelige, men det gør mig ked af det at se dem ikke tage hensyn og passe på, for vores syge er lige så syge som dem man ser i Italien. Vi har bare plads til dem og masser af ekstrapersonale fordi de stiller op og giver en hånd, så det skal man have respekt for. Jeg er selv en smittekilde, så jeg kan heller ikke kysse og kramme mine børn,” siger Linda Jensen.

Godt samarbejde

Selvom der kan være minutter, hvor alting er ekstremt hektisk på hospitalet, synes hun stemningen er god.

“Det er den fordi vi har arbejdet sammen i mange år. Der er mange rutinerede i vores team og en god stemning med fantastiske læger,” siger Linda, der fortæller at det tit er om natten, at der sker vilde ting.

“Der er travlt, men det handler om at bevare roen og fokusere på de små fremskridt der er. Ikke to tilfælde er ens, så man glæder sig vher gang der sker noget godt,” siger hun.

For mange af dem, der står med coronapatienternes liv i hænderne er det en fysisk og psykiskhård affære.

Linda synes dog, at det er særligt hårdt at se unge komme ind meget syge.

“Det rammer hårdt, fordi jeg selv har børn,” siger hun og beskriver en hurtig hverdag.

“I praksis modtager vi dem, der har brug for hjælp og ilt. I min afdeling starter vi dem op i iltbehandling fordi lungerne er så meget på overarbejde. Men det der hjælper på den ene, hjælper ikke på den anden, så det er ofte lidt at prøve sig frem og nogle af oplevelserne er meget hårde,” understreger hun.

“Nogle gange kan man ikke lade være med at tage det med hjem, men vi prøver at lade det blive ude på hospitalet ellers overelver man ikke i vores job i en tid som denne,” siger Linda, der fortæller, at det også har været ekstremt hårdt at afvise pårørende, der gerne vil besøge deres kære.

“Det måtte de ikke i starten fordi vi ikke havde så mange værnemidler og vi skal bruge dem selv til at behandle deres pårørende, men nu har vi fået flere, så man kan godt komme ind en enkelt eller to, hvis de er døende,” understreger hun.