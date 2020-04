Læsning skal skabe fællesskab hver for sig

Dillen startede på Hillerød Bibliotek og breder sig nu til landets andre biblioteker. På billedet-collagen ses bibliotekets medarbejdere med de bøger, de læses lige nu. Foto: Presse/Rødovre Bibliotek

fællesskab Del dit eget læse-billede med Rødovre Bibliotek og bliv en del af en udstilling, der sætter fokus på fællesskab og sammenhold gennem læsning under coronakrisen.

Af André Bentsen

I en tid, hvor corona-epidemien har sat en stopper for samvær som vi kender det, dyrker danskerne i stor stil det sociale samvær hver for sig. Det sker blandt andet med fællessang fra altanerne og virtuelle komsammener. På Rødovre Bibliotek har personalet lanceret en ny kampagne, der skal skabe fællesskab og sammenhold om læsningen, mens vi alle sidder hver for sig.

Rødovre Bibliotek er i første omgang lukket frem til den 10. maj, men på biblioteks facebookside opfordrer biblioteket alle til at dele deres egne læse-billeder for på den måde skabe læsefællesskaber.

Målet er at samle en stor ’Rødovre læser sammen’ collage, som vi udstiller på biblioteket, når biblioteket forventeligt åbner til maj.

Du kan selv være med i legen ved at finde Rødovre Bibliotek på Facebook og dele dit læse-billede i kommentarfeltet, så bliver du på den måde en del af en samlet collage, der senere bliver udstillet.

God læselyst.