“Lad os få det overstået”

Selvom han i dag har tabt 5 kilo og er svækket af forløbet med Corona håber Kim Korfits, at lungerne ikke har taget varig skade. Foto: Privat

Coronavirus Kim Korfits fra Kailow er en de lokale, der har været igennem Coronahelvedet. Idag er han glad for at være kommet ud på den anden side, men der var perioder, hvor det gjorde så ondt, at han tænkte; "lad os bare få det overstået."

Af André Bentsen

Det er nu en måned siden, at Kim Korfits fandt ud af, at han ikke var så udødelig, som han altid gik og troede.

Midt i en løbetur den 16. marts, der normalt ville sparke 6000 meter ind på samvittighedskontoen, måtte han efter få minutter stoppe helt op og tage sig til brystet.

“Jeg kunne simpelthen ikke få luft, og tænkte hvad fanden sker der,” mindes Kim Korfits, der i dag er oven på nok til at fortælle om mødet med den mikroskopiske dræber.

“Stædig som jeg er, prøvede jeg at komme i gang lidt løb ned og gåtur, men måtte give op og bevæge mig hjem. Det blev til 3 kilometer. Da jeg kom hjem var jeg helt færdig og satte mig ved spisebordet men efter 10 minutter fik jeg så store mavesmerter, som ikke kan beskrive,” husker han.

Kim Korfits gik i seng og rykkede sig ikke ud af flækken i 22 timer.

“Resten af ugen gik det op ned. Jeg følte lidt almindelig utilpashed, men hver gang jeg fik det lidt bedre, var det som at jeg hurtigt kom tilbage til, hvor jeg kom fra bare 10 gange være hver gang,” siger Kim Korfits alvorligt.

Efter en uge faldt hammeren

“Jeg havde over 40 i feber, stikken i maven, tør hoste, følte alle fimrehår i halsen var væk, hovedpine og ingen luft,” starter Kim Korfits beskrivende.

Han kontaktede 1813, der sagde, at alle symptomer pegede på at det var Corona.

Alligevel kunne han ikke få noget tjek, da han ikke var i risikogruppen.

“Jeg ikke havde nogen sygdomme eller boede sammen med nogen, der var i risikogruppen,” mindes han at have forklaret.

Den følgende uge er det værste han nogensinde har oplevet i sit liv.

“Feberen faldt til 38-39 grader, men jeg var så syg, at jeg på et tidspunkt i denne periode, tænkte lad os bare få det overstået, jeg magter ikke mere.”

Som de fleste andre smittede, avisen har snakket med, så har det været en kamp overhovedet at stå op om morgenen.

“Jeg prøvede at komme op i bad hver morgen, men nogle gange var klokken 10, fordi jeg brugte flere timer på at tage mig sammen til at komme op grundet luftmangel. En morgen måtte jeg gå direkte tilbage i seng. Jeg havde ikke energi eller luft til at tørre mig. Tog fat i min egne læge, der sagde at så længe jeg selv kunne trække vejret, kunne de ikke gøre noget, men hvis jeg følte, der stod en mand på min brystkasse, så skulle jeg ringe 112. de ville stadig ikke tjekke om jeg var smittet,” husker Korfits, da der på det tidspunkt kun var smittetest til sundhedspersonale og personer i risikogruppen.

“Jeg spørg så, hvordan vi kan være sikre på at det er corona og ikke noget mere alvorligt (Lungekræft eksempelvis, red) eller om jeg kunne have lungebetændelse, så pencilen kunne hjælpe. Jeg fik så udskrevet noget pencilen, men det havde ingen effekt overhovedet,” siger han og fortsætter:

“Her nåede jeg et punkt, hvor jeg blev bekymret. Ikke så meget over døden, men mere om mine lunger nogensinde blev som de havde været. Den 3. uge gik med hoste, 38 graders feber, og jeg hostede også blod op.”

Psykisk hårdt

Igen kontaktede Kim Korfits lægen, som mente, det var helt normalt, når man havde så voldsom hoste.

“Jeg begyndte gradvist at få lidt appetit tilbage. Efter tre uger forsvandt feberen, hovedpinen, og jeg følte at nu var symptomfri,” siger Kim, der har været symptomfri i to uger.

Det går langsomt fremad med energien og luften.

“Jeg har følt i hele perioden at jeg havde noget i kroppen, som jeg ikke har kunnet kontrollere, det har overrasket mig, at det faktisk har været svært at acceptere dette, og at jeg føler det påvirkede mig psykisk,” siger han og fortæller, at han overordnet set er ret utilfreds med forløbet.

“Jeg er ikke tilfreds, når de gang på gang i TV fremstod med, at nu kunne de tjekke alle med symptomer. Jeg følte mig meget utryg, og i princippet er der jo ikke 100 procent garanti for, at det var Corona, når de ikke vil tjekke. Nu prøver jeg at få dem til at tjekke om jeg har haft det, men det er kun for bloddonere og sundhedspersonale,” siger Kim der vil give mange penge for at kunne blive tjekket for antistoffer.