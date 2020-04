Kunsttanker og virtuelle penselstrøg

Rødovrekunstneren Jonna Pedersen tager alle kunstinteresserede med på virtuelt besøg i atelieret og arbejdsværkstedet på Blistrupvej. Foto: Arkiv

kunst Rødovrekunstneren Jonna Pedersen tager alle kunstinteresserede med på virtuelt besøg i atelieret og arbejdsværkstedet på Blistrupvej.

Af André Bentsen

Kunstnerparret Jonna Pedersen og Bjørn Eriksen skulle i marts måned have udstillet udvalgte værker i Helligåndshuset i København, som en del af udstillingen med 12 andre kunstnere, men udstillingen blev aflyst som følge af COVID-19.

I stedet han Jonna Pedersen og Bjørn Eriksen valgt at åbne deres artillerier og arbejdsværksted op i virtuel-forstand. På Jonna Pedersens facebookside har hun delt en video, hvor alle kan få et indblik i, hvad hun arbejder på i øjeblikket og hvad der optager hende kunstnerisk.

”Jeg er optaget af det nære og hverdagen i min kunst. Jeg synes det er spændende at sætte fokus på dét, som vi normalt holder op med at lægge mærke til,” fortæller Jonna Pedersen blandt andet i videoen, hvor hun også fortæller om hendes aktuelle projekt ’Fone’, der sætter fokus på den måde vi kommunikerer med hinanden på.

”De senere år har jeg været meget optaget af, at vi skriver mere med hinanden i stedet for at ringe med hinanden. I mine malerier indgår der telefoner og elementer fra hverdagen, som ligner collager, men som er skabt som malerier,” fortæller hun samtidig med at hun visser rundt i det ret unikke arbejdsværksted på Blistrupvej, hvor bunker af Anders And blade og horoskoper fra aviser blandt andet er inspirationskilder.

”Jeg finder inspiration alle utænkelige steder,” fortæller kunstneren. Du kan selv komme med på det virtuelle besøg ved at besøge Jonna Pedersens facebookside.