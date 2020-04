Kirke gav koncert foran plejehjem

Jonas og Emil trodsede vindens rasen og gav en flot koncert foran to plejehjem i Rødovre. Foto: Red

Coronavirus Hvis du ikke kan komme til kirken, så må kirken komme til dig. Og de tager Kim Larsen med.

Af André Bentsen

Islev Kirkes organist Jonas Hunt og sanger Emil Ritter satte onsdag lidt ekstra kulør på livet på plejehjemmene Broparken og Dorthe Mariehjemmet.

Det gjorde de, da de sammen med sognepræst Niels Jørgen Østergaard gav koncerter for de mange beboere.

“For tiden er det jo ikke muligt at holde de sædvanlige månedlige gudstjenester for hjemmenes beboere, og når besøg også er begrænset, trænger de ældre borgere til lidt lyspunkter,” sagde Niels Jørgen Østergaard til Rødovre Lokal Nyt, mens Jonas og Emil sang og spillede på livet løs i baggrunden.

Der blæste nemlig en halv pelikan på parkeringspladsen, hvor de havde slået deres anlæg op, men det ændrede ikke på, at de beboere, der kiggede med i vinduerne og fra den lille have, havde en dejlig tid.

“Der skal ske lidt for beboerne. De er blevet spærret endnu mere inde end de plejer at være, og omverdenen er spærret mere ude,” siger Nils Jørgen Østergaard og fortsætter:

“Hvis folk ikke kommer til kirken, så må kirken komme til dem. Det har vi altid gjort her, men vi må ikke komme ind mere, så nu gør vi det på denne her gode måde for at sprede lidt god energi.”

Klapsalver og ros

Da vi lagde den vindblæste video op på avisens Facebookkanal onsdag eftermiddag nåede Kim Larsens udødelige toner som baggrundslyd til interviewet hurtigt ud til 10.000 læsere, men det var de 50 beboere, der klappede højst mellem sangene. Og det er måske lige netop dét musik kan, mener sognepræsten.

“Musik kan noget, som intet andet kan. Nemlig, vække noget hos folk uanset, hvor man kommer fra. Mange kommer måske ikke i en kirke med gudstjenester og så videre, men med musik kan alle være med,” siger Niels Jørgen Østergaard, der oplever, at mange har haft svært ved at komme i kontakt med præsterne under krisen,hvor der ellers er mange eksistentielle ting at snakke om.

“Men de ringer meget mere end normalt og det skal de bare blive ved med,” siger han.