Ingen corona-bøder fra biblioteket

Hvis du har lånt en god krimi eller andet materiale på Rødovre Bibliotek, som skulle være afleveret tilbage under coronakrisen, skal du ikke frygte for en bøde, Foto: BrianPoulsen/arkiv

bibliotek Der kommer ikke gebyrer, for materiale lånt på kommunens biblioteker, under coronakrisen.

Af André Bentsen

Hvis du har lånt en god krimi eller andet materiale på Rødovre Bibliotek, som skulle være afleveret tilbage under coronakrisen, skal du ikke frygte for en bøde, når det igen bliver muligt at aflevere det lånte tilbage. Rødovre Bibliotek oplyser nemlig, at der ikke vil blive opkrævet biblioteksgebyrer for materialer, der skulle have været afleveret, mens biblioteket holder lukket.

Rødovre Bibliotek, Trekanten/Islev Bibliotek og Cafébiblioteket holder, i første omgang, lukket til og med søndag den 10. maj for at bremse og begrænse udbredelsen af corona-virus i samfundet.

Rødovre Bibliotek henstiller til, at alle borgere beholder de lånte materialer hjemme, indtil biblioteket åbner igen, da det ikke er muligt at aflevere under lukningen.

Selvom det ikke fysisk er muligt at reservere, låne og aflevere materialer på bibliotekerne, er det til gengæld muligt at slå sig løs online.

”Ja, alle vores online tilbud fortsætter, og vi har øget antal lån af e-bøger, lydbøger og film. Du kan nu låne 10 lydbøger, 12 e-bøger og 15 film om måneden i lukkeperioden,” lyder det fra bibliotekerne.