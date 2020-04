Indsætter vagter og begrænser cykling ved Damhusøen

Københavns Kommune har valgt at indsætte vagter ved Damhussøen, der skal vejlede brugerne til at holde til højre for at mindske smittefaren. Samtidig er der, på visse strækninger, forbud mod at cykle Foto: presse-fotos.dk

coronavirus Københavns Kommune har valgt at indsætte vagter ved Damhussøen, der skal vejlede brugerne til at holde til højre for at mindske smittefaren. Samtidig er der, på visse strækninger på stierne, forbud mod at cykle

Af André Bentsen

Efter ønske fra Københavns Politi valgte Københavns Kommune den 20. marts at ensrette fodgængertrafikken rundt om søerne i København og nu er turen også kommet til Damhussøen, hvor der er indsat p-vagter for at sørge for at ‘trafikken’ glider og for hjælpe brugerne med at holde holde afstand til hinanden. Ved Damhussøen er der ikke ensrettet gang rundt om søen, men her er vagterne indsat for at vejlede brugerne af søen til at holde til højre for at undgå smitte.

Samtidig er det på visse strækninger, rundt om Damhussøen og Damhusengen, ikke tilladt at cykle.

”Baggrunden for adskillelsen af gående og cyklister er, at de gående klumper sig sammen for at undgå cyklisterne, der kommer kørende forbi. Forvaltningen har været i dialog med Politiet omkring denne løsning,” lyder det fra Københavns Kommune, der oplyser at restriktionerne bliver mødt med forståelse og har den ønskede virkning. Relaterede nyheder Begrænser indsamlingen af affald

Voldsomt tyveri af håndsprit var en and

Kommunen indfører nødberedskab