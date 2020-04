Hvad er planen, Danske Spil?

Sponsoreret indhold Danske Spil er for nyligt kommet med et udspil indeholdende 10 konkrete råd til, hvordan man bør stramme op på dansk spillelovgivning. Men hvad er planen?

Af Sponsoreret indhold

Det spørgsmål er der formentligt en hel del indenfor den danske spillebranche, der funderer over i øjeblikket. Den danske spilgigant fremlagde således for nyligt forslag til en række initiativer, der skal hjælpe til at stramme op omkring lovgivningen på det danske spillemarked, der til tider kan minde om det vilde vesten.

At forslaget kommer fra netop Danske Spil, kan imidlertid undre. For nu at blive i westernanalogien, så svarer det nogenlunde til, at bankrøverne giver sig selv håndjern på. Så hvad er meningen, Danske Spil?

Kom Doga i forkøbet

Med til historien hører, at Danske Spil forud for offentliggørelsen af de 10 forslag har deltaget i en tilsvarende øvelse hos Doga; branheforeningen for online gamblingindustrien i Danmark, hvis medlemmer byder på diverse spil indenfor alt fra sportsvæddemål til spillemaskiner.

Denne øvelse var opstået på baggrund af en henvendelse fra skatteminister Morten Bødskov. Skatteministeren havde netop henvendt sig til Doga og bedt om et udspil til, hvordan lovgivningen kunne strammes overfor spillebranchen på en fornuftig måde. Dette udspil ville Hr. Bødskov så kunne bruge som grundlag for de forhandlinger, der skulle ske i løbet af foråret inde på Christiansborg.

Doga var dermed i fuld gang med at udarbejde sådan et udspil blandt sine medlemmer; herunder også Danske Spil. Og netop forud for et stormøde i Doga skete det så – Danske Spil kom med sit ”eget” udspil.

Lånte fjer

Og så alligevel ikke helt, hvis vi skal tro Doga. Her beskylder man nemlig Danske Spil for at have cherrypicket – altså udvalgt de bedste – dele af det igangværende udspil, som man i Doga-regi bryggede på. Her var der blandt andet tale om skærpede initiativer omkring markedsføring i TV, markedsføring rettet mod børn og unge samt såkaldte VIP- og affiliateprogrammer.

Morten Rønde, direktør for Doga, var efterfølgende meget klar i spyttet, da han skulle kommentere på Danske Spils ageren i sagen:

”Branchen har længe samarbejdet om at formulere et fælles udspil, der kan adressere de problemstillinger, som Danske Spil vil adressere med deres forslag. Der er stor utilfredshed blandt medlemmerne over, at processen er saboteret af Danske Spil”.

Som medlem af Doga har Danske Spil med direktør Susanne Mørch Koch i spidsen udmærket været klar over, at man er kommet Dogfa i forkøbet, og at det med stor sandsynlighed kunne skabe røre i andedammen. Og hvorfor så stjæle rampelyset for næsen af Doga?

Kampen om rampelyset

Der hersker næppe tvivl om, at Doga havde foretrukket at stråle i rampelysets skær på vegne af hele spillebranchen. Nu har Danske Spil – et af Dogas egne medlemmer – så kommet dem i forkøbet og stjålet rampelyset. Men hvad er motivet?

Det findes der formentligt flere svar på. Et af dem er formentligt, at Danske Spil har set en gylden chance for at skille sig ud som ”the good guys” i en branche, der ofte er udskældt i medierne. Samtidig har man givetvis forsøgt at distancere sig positivt fra de andre aktører i spilleindustrien.

Kritikere lufter endda muligheden for, at Danske Spil har brugt manøvren i et forsøg på at blive smidt ud af Doga, og på den måde skabe historien om, at man blev vist på porten, da man fremlagde forslag til stramninger i spillelovgivningen. Det blev angiveligt diskuteret på et møde internt i Doga, om Danske Spil skulle smides ud, men indtil videre er det ikke sket.

Om det kommer til at ske i nærmeste fremtid, er uvist. En ting er dog sikkert. Luften er tung i den danske spillebranche i øjeblikket.