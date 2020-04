Håndværkere sikrer håndvask til tusinder af børn

Nu kan børnene lettere vaske hænder. Foto: Brian Poulsen

Genåbning 100 særligt fremstillede håndvaske er på rekordtid blevet sat op i Rødovre for at sikre mest mulig sikkerhed under genåbningen af institutionerne. Det ville dog ikke have været muligt uden hjælp fra to lokale håndværkere.

Af André Bentsen

Særlige situationer med særlige problemer kræver særlige løsninger. Da hele landet for tiden slås om de samme håndvaske, var gode råd derfor dyre, da Rødovre Kommune skulle finde løsninger på, hvordan man kunne sikre afstand og hygiejne blandt alle byens små børn, når de vendte tilbage til institutionerne.

Men gode råd er ikke nødvendigvis lige så dyre, som de tilbud, der i disse dage oversvømmer kommunernes brevkasser fra firmaer, der gerne vil tjene mange penge på krisen.

Slet ikke, hvis man bare spørger de lokale om hjælp, og det er præcis, hvad Rødovre Kommune gjorde.

”Vi er en arbejdsgruppe fra alle områder i kommunen, der prøver at hjælpe dagtilbuddene godt igennem denne tid, og da det var umuligt at booke håndvaske uden, at det blev uhyrligt dyrt, spurgte vi de lokale håndværkere om hjælp, og man må sige, at de trådte til,” forklarer Mugge Harck Lauridsen fra Rødovre kommune.

Lokal indsats

Han roser de to lokale firmaer Knopp VVS og Elbrandt Entreprise for at træde til og på rekordtid sikre en bedre og billig løsning.

”Det ville ikke have været muligt for os at genåbne på denne måde, hvis det ikke havde været for de lokale håndværkere og det gode samarbejde, så stor ros og tak til dem,” siger han.

Rødovres borgmester, Britt Jensen (S) er enig.

”Som et konkret eksempel på den store lokale kreativitet og engagement i at få løst den komplekse opgave, vil jeg fremhæve de vaske, som er ved at blive opsat på legepladserne. Alle kommuner har kæmpet om at få fat i de samme vaske, så børnene kan vaske hænder udendørs,” siger hun og tilføjer:

”Gennem et samarbejde mellem forskellige fagområder i kommunen, er det lykkes at få tegnet og produceret vores egne vaskestationer til legepladserne. Det bliver produceret af lokale håndværkere. Vaskene er mobile, så de kan placeres, hvor der er behov for dem på institutionerne. Det er en langt bedre løsning til vask af hænder end vandslanger og skumklude med sæbe.”

Fedt at hjælpe

På værkstedet var Jesper Knopp fredag eftermiddag i gang med at gøre de sidste vaske klar. I alt er 100 sat op rundt omkring i Rødovre, og efter lidt justeringer er de lavet, så de kan gemmes og rulles frem igen til brug til arrangementer efter Coronakrisen.

”Jeg vil rigtig gerne rose tømreren og de ekstra ansatte, som vi har hevet ind for at nå det her i tide. Det har været hårdt, men også spændende at være med til. Vi er Rødovreborgere og vil alle gerne gøre en forskel, så vores børn kommer bedst muligt gennem krisen, men de har fandme knoklet gutterne,” siger Jesper Knopp.