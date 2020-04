Håber at nå 100.000 velgørenheds-kroner

Diana løber den 26. april klokken 10 med start ved Loaderiet på Gunnekær. Du kan byde med på auktionerne på facebookgruppen ’Auktioner for velgørenhed’. Foto: Brian Poulsen

indsamling På facebooksiden ’Auktioner for velgørenhed’ har Diana Lund Andersen på kort tid formået at indsamle tæt på 50.000 kroner til Scleroseforeningen. Målet er at nå 100.000 kroner inden den 24. april.

Af André Bentsen

I de sidste to år har rødovreborger Diana Lund Andersen deltaget i det danske velgørenhedskoncept ’YOU RUN’, der kombinerer motion og muligheden for selv at stille sig forrest for en velgørenhedssag.

Dianas kæreste lider af sclerose og derfor har Diana siden 2018 deltaget i løbet og samlet penge ind til Scleroseforeningen.

Med forskellige tiltag blev det til 5000 kroner i 2018 og 1500 kroner i 2019, men i år vil hun, med egne ord, ’oppe sig lidt’.

”Jeg havde en målsætning, der hed 10.000 kroner, da jeg startede, men da jeg fik idéen om at kontakte virksomheder og få dem til at donere gaver, som jeg så kunne bortauktionere, gik det stærkt,” fortæller Diana, der siden auktionerne startede tilbage i februar måned har indsamlet tæt på 50.000 kroner.

”Jeg har mødt en utrolig stor velvilje hos mange virksomheder, der donerer gavekort, behandlinger og ekspertise i form af foredrag og lignende. Jeg har også fået doneret ni kilo slik, en spilletrøje fra FCK og meget andet spændende,” siger Diana om de mange sponsorgaver, der alle bliver bortauktioneret på facebooksiden ’Auktioner for velgørenhed’.

”Jeg har nu afsluttet 116 auktioner, men der starter to nye auktioner hver dag og alle virksomheder og andre må meget gerne donere en gave, så jeg kan få samlet så mange penge sammen til Scleroseforeningen som muligt,” siger Diana om velgørenhedsauktionerne.

Slutter af med løb

Det ambitiøse velgørenhedsprojekt skulle, efter planen, være afsluttet med et stort fællesmotionsløb ved Den Sorte Diamant i København, i slutningen af april, men der kom som bekendt en corona-virus i vejen. Det får dog ikke Diana til at droppe løbet.

”Jeg har min egen lille rute i Rødovre og jeg løber med mindre, der er udgangsforbud. Jeg kommer til at livestreame løbet på facebook og jeg er sikker på, det bliver den perfekte afslutning på en god indsamling,” siger Diana, der håber, at de indsamlede penge fra auktionerne kan gøre en forskel for mennesker, der lider af sclerose.

”Min kæreste har sclerose og det gør hjerteskærende ondt at se ham få det dårligere og dårligere. Med pengene fra auktionerne kan jeg være med til at bidrage til forskning, der kan lede til mere effektiv medicin eller ligefrem en kur. Det er ikke sikkert min kæreste får glæde af det, men så vil andre gøre det i fremtiden,” siger hun.