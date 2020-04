Grønt lys til nyt bofællesskab

Rødovre Almennyttige Boligselskab (RAB) har planer om at opføre et nyt seniorbofællesskab på Roskildevej 340. Foto: SingElements

boliger på vej Kommunalbestyrelsen godkendte i aftes de planer, der skal danne om rammen om et nyt seniorbofællesskab på Roskildevej 340.

Af André Bentsen

Tidligere på måneden kunne vi her på rnn.dk fortælle, at en analyse fra Spar Nord viste, at Rødovre er blandt de kommuner i landet, hvor udviklingen af borgere der flytter i bofællesskaber har været mest markant de sidste 10 år.

Flere ønsker at bo tættere på hinanden og i aftes godkendte Kommunalbestyrelsen en plan, der vil betyde, at Rødovre Almennyttige Boligselskab (RAB) kan opføre et seniorbofællesskab, med 29 boliger, på Roskildevej 340, hvor der tidligere lå en tankstation.

Det er Lidl Danmark der ejer grunden og opførslen gennemføres i samarbejde med ejer af dagligvarebutikken.

Ifølge planerne vil Lidl selv åbne med en dagligvarebutik i stueplan mens seniorbofællesskabet med fælleshus bliver bygget på 1. til 4. etage. Rødovre Kommune oplyser, at det er planen, at der også skal være en tagterrasse og at alle boliger kan nås med elevator.

Kan afhjælpe ensomhed

Rødovre Kommune har givet tilsagn om økonomisk støtte til lånet og vil i budget 2020 støtte med 10 procent af anskaffelsessummen, hvilket svarer til 7,2 millioner kroner.

Rødovres borgmester, Britt Jensen (S), oplyser, at der i flere år har været et stort ønske fra mange ældre i Rødovre om bofællesskaber og hun er derfor glad for, at det nu ser ud til, at en lang dialog med boligselskaberne bærer frugt.

”Alt for mange ældre føler sig ensomme, og derfor er det vigtigt, at vi kan tilbyde seniorbofællesskaber i Rødovre. Det kan nemlig være med til at afhjælpe ensomhed og forhøje livskvaliteten. Det fortjener vores ældre medborgere, og jeg er ikke i tvivl om, at seniorbofællesskabet kan blive rammen for mange gode og sociale oplevelser i den sidste del af livet,” udtaler Britt Jensen i en pressemeddelelse.

Det er Rødovre Almennyttige Boligselskab, der står for opførelsen af boligerne, og det er dem, der lejer dem ud gennem DAB. De forventer, at boligerne står klar til indflytning ved årsskiftet 2021/2022.