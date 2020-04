Glad genåbning i Rødovre

Ta-ta-taaaar - når man arbejder hjemmefra, styrer man også selv frokosten. Hvordan ser din hjemmearbejdsplads ud? Send dit billede til andre@rnn.dk eller post det her i tråden. Foto: Åbningen er Rødovre gik godt mandag , mener borgmesteren, der her fortæller, hvordan det gik de forskellige steder.

Af André Bentsen

Den gradvise genåbning gik tirsdag morgen ind i sin anden dag. Mandag genåbnede daginstitutioner og dagpleje i Rødovre, og skolerne og SFO åbnede som bekendt for 0.-5. klasse i torsdags. Selv affaldsindsamlingen kører igen på normalt drift.

Det får Rødovres borgmester, Britt Jensen, til at gøre status.

“I Rødovre har vi nu taget de første skridt til at genåbne lokalsamfundet. Vi går i fællesskab mod lysere tider. Men lad os stadig huske at passe godt på hinanden og holde afstand,” siger Britt Jensen, der takker alle medarbejderne for deres indsats og borgerne for at passe på hinanden og på de ansatte.

Skoler og SFO

Alle skolerne i Rødovre Kommune genåbnede torsdag den 16. april, på nær Ungecenter2610 der åbnede den 15. april for alle dagskolens elever (8. og 9. klasse). Skolerne på almenområdet er startet med alle børn fra 0. til 5. årgang. Fjernundervisning fortsætter for de øvrige klassetrin.

Skovmoseskolen er genåbnet for alle klassetrin, og det samme gælder for centeret for børn med særlige behov, der er placeret på Tinderhøj Skole og Valhøj Skole.

“Jeg har fået tilbagemeldinger fra alle skoler, og jeg er simpelthen så stolt over den måde, som både børn, forældre og kommunens ansatte har håndteret det på,” siger borgmesteren, der godt kan forstå, at ventetiden har været lang for både børn og forældre.

“Børnene havde glædet sig til at komme i skole og se deres kammerater igen. Nærmest som var det første skoledag. Der var store smil på alle skoler. Jeg vil gerne sige tak for tålmodigheden og tak til forældrene for deres indsats og engagement, som de uvante forhold kræver, eksempelvis med fjernundervisning,” siger Britt Jensen og tilføjer:

“Jeg vil gerne sende en stor ros afsted til vores mange dygtige og engagerede ansatte på skolerne. De fortjener et kæmpestort skulderklap for deres store indsats for at sikre trygge og sikre omgivelser for børnene. Det har været en kæmpe opgave at åbne skolerne op igen under de helt særlige omstændigheder, vi lige nu er underlagt.”

Mange forældre og ansatte har stillet spørgsmål op til genåbningen, og der har været mange forholdsregler at tage. “Alle gør alt, hvad de kan, for at vi kan leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det er selvfølgelig en helt særlig udfordring, at børn kan have svært ved at holde afstand, når der f.eks. er en leg i gang – og jo yngre, de er, desto vanskeligere er det,” understreger Rødovre Kommune.

Byggelegepladserne

Der er åbnet op for byggelegepladserne igen. De indgår i et samarbejde med skolerne om at skabe plads og forløb med udendørs læringsforløb i skoletiden, og de indgår som en del af pasningen om eftermiddagen.

PUC

PPR er startet delvist op i takt med åbning af dagtilbud og den delvise genåbning af skolerne.

Nye skolestartere d. 4. maj 2020

På de seks folkeskoler skal 479 nye skolestartere begynde den 4. maj. Som med alt andet i denne tid, er der meget stor fokus på, at det kommer til at foregå på en sikker måde for både børn og medarbejdere.

Dagtilbud

Mandag bød Rødovre Kommunes daginstitutioner og dagpleje børnene velkommen tilbage i de vante omgivelser. Gensynsglæden mellem børn, personale og kammerater var stor. Børnene havde været væk fra hinanden, siden Danmark blev lukket ned.

Fra kommunens side lyder der en stor tak til både børn og forældre for deres tålmodighed.

“Børnene kommer tilbage til en anden hverdag, end den de forlod, og rammerne er lidt anderledes. Det skyldes alt sammen, at det skal være så trygt og sikkert som muligt for både børn og ansatte,” siger Britt Jensen.

Det kan eksempelvis være, når børnene bliver afleveret og opholder sig det meste af dagen udenfor, de skal vaske hænder mange gange dagligt, og de er opdelt i mindre grupper.

Forud for genåbningen af dagtilbud i dag havde forældrene tilmeldt sig og angivet tidspunkt for, hvornår de afleverer og henter deres barn, så der var en voksen til at tage imod hvert enkelt barn, og så forældrene kunne aflevere med lav smitterisiko udenfor.

“I denne uge er i gennemsnit 69 procent af børnene i dagtilbud tilmeldt. Der er stor forskel på hvor mange børn, der er i hvert enkelt dagtilbud. Tilmeldingerne ligger på mellem 53 og 86 procent i de forskellige dagtilbud. Tallet forventes at stige i den kommende tid,” oplyser Britt Jensen.

Tilbagemeldingen efter den første dag er, at den nye hverdag alle steder er startet godt. Selv det ene kritiske læserbrev vi var blevet varslet her på avisen, blev trukket tilbage.

“Der er mange nye elementer i dagen – bl.a. den udendørs modtagelse ved låge/legeplads, nye opdelinger i grupper og håndvask mange gange dagligt. Opdelingen i grupper er ikke uden udfordringer – særligt de små børn søger hinanden trods den opdeling, der er blevet lavet på legepladserne. For mange af de små børn er det lidt som at starte på ny,” siger Britt Jensen.

Der har i landspressen været lidt diskussion om, hvorvidt der må være personlig kontakt til de små børn. I Rødovre er linjen, at børnene selvfølgelig bliver trøstet, og de helt små bliver taget i mod på arm, hvis de har det behov. Det skal være trygt for de små.

Mange steder var der mandag morgen pyntet op for at byde børnene velkommen tilbage. Det siger alt, mener borgmesteren.

“1000 tak til alle de fantastiske ansatte i Rødovre Kommunes daginstitutioner og dagpleje, der i mange dage har knoklet for at kunne tage imod børnene under trygge vilkår. Også en stor tak til rengøringspersonalet, der gør det muligt – lige nu bliver der gjort dobbelt så meget rent som normalt. Jeg er stolt af den indsats, de gør for Rødovres børn.”

Lige nu er vejret godt, og det gør selvfølgelig genåbningen meget lettere, når børnene skal være ude så meget som muligt. Der er opsat pavilloner til skygge og ly for regnen. Der er også opsat borde og stole ekstraordinært udendørs.

Der er generelt stor opbakning og en positiv stemning fra forældrene – også selvom der nogle steder har været lidt ventetid ved lågen, når barnet skulle afleveres.

“Som et konkret eksempel på den store lokale kreativitet og engagement i at få løst den komplekse opgave, vil jeg fremhæve de vaske, som er ved at blive opsat på legepladserne,” slutter Rødovres borgmester:

“Alle kommuner har kæmpet om at få fat i de samme vaske, så børnene kan vaske hænder udendørs. Gennem et samarbejde mellem forskellige fagområder i kommunen, er det lykkes at få tegnet og produceret vores egne vaskestationer til legepladserne. Det bliver produceret af en lokal håndværker. De første fire er færdige og blev monteret i dag. Resten bliver efter planen færdige i løbet af denne uge. Vaskene er mobile, så de kan placeres, hvor der er behov for dem på institutionerne. Det er en langt bedre løsning til vask af hænder end vandslanger og skumklude med sæbe.”