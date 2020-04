Frivillige står klar i krisetid

Mange frivillige er med til at få hverdagen til at hænge sammen for andre mennesker under coronakrisen. Her er et overblik over de frivillige organisationer – landsdækkende og lokale – der tilbyder praktisk hjælp og rådgivning i denne vanskelige tid. Foto: Presse

Coronavirus Mens flere af kommunens ansatte får hverdagen til at hænge sammen for mange, og privatansatte sætter livet på spil i vigtige forretninger, er det svært at overskue, hvilke foreninger, der stadigvæk kan hjælpe dig. Nu har kommunen samlet en liste over mulig hjælp i denne svære tid.

Af André Bentsen