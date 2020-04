Fornem hæder til lokal håndværker

I marts måned har Expert Gulvservice, ifølge kunderne, gjort særligt godt - derfor løber Daniel Sandvær med kåringen. Kåringen af månedens håndværker sker på baggrund af anbefalinger fra håndværkernes kunder på Håndværker.dk. Foto: Presse

månedens bedste Kunderne har talt. Daniel Sandvær fra Brandholms Allé, med firmaet Expert Gulvservice, er kåret til månedens håndværker i marts måned af brugerne på håndværkerportalen Håndværker.dk.

Af André Bentsen

Nyslebne eller afhøvlede gulve kan kaste glans over et hvert hjem og på Brandholms Allé har det lokale firma Expert Gulvservice, med Daniel Sandvær i spidsen, helt styr på, hvordan man giver gulve nyt liv, der gør kunderne tilfredse. Faktisk så tilfredse kunder, at Daniels gulvvirksomhed i marts måned blev kåret til månedens håndværker i marts af brugerne på håndværkerportalen Håndværker.dk.

Hemmeligheden er tilgængelighed og overholdelse af aftaler, lyder det fra Daniel Sandvær, de har mere end 10 års erfaring i branchen.

Et kig på de anbefalinger som Daniel Sandvær har fået viser, at udover glæden ved nye flotte gulve, så er overholdelse af aftaler og tidsplaner noget af det, som kunderne værdsætter mest ved Daniels arbejde.

”Vi arbejder efter et princip om, at kunderne skal kunne kontakte os når DE har tid. Derfor kan vi kontaktes både dag og aften alle ugens dage. Det gør vi for at yde den bedste service,” forklarer Daniel Sandvær i en pressemeddelelse.

Kåringen af månedens håndværker sker på baggrund af anbefalinger fra håndværkernes kunder på Håndværker.dk. Den håndværker som indsamler flest gode anbefalinger, løber med titlen.

Titel giver blod på tanden

Daniel Sandvær har vundet marts måneds titel i konkurrence med håndværkere fra hele landet og anerkendelsen giver blod på tanden.

”Vi er glade for at blive kåret som månedens håndværker, da vi altid arbejder for at gøre vores kunder tilfredse. Vi samler på de glade kunder og vi vil fortsætte det gode arbejde,” forsikrer Daniel Sandvær.

Håndværker.dk er Danmarks største håndværkersøgeportal med én million besøgende hvert år. Har du selv fået udført arbejde af en håndværker, og synes du, at vedkommende fortjener en anbefaling, så kan du give den på Håndværker.dk. Hvis du derimod har en opgave, du skal have løst, kan du på Håndværker.dk søge efter dygtige og anbefalede håndværkere i lokalområdet.