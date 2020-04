Formodet serietricktyv anholdt

Politiet har i dag anholdt en 37-årig mand, som mistænkes for flere tricktyverier mod ældre medborgere i Rødovre. Foto: BrianPoulsen/arkiv

politi Politiet har i dag anholdt en 37-årig mand, som mistænkes for flere tricktyverier mod ældre medborgere i Rødovre.

Af André Bentsen

Københavns Vestegns Politi specielle indbrudsgruppe har i en kortere periode haft en 37-årige mand i kikkerten for at have begået flere tricktyve med ældre medborgere i Rødovre og i dag kunne politiet så anholde manden. Han er mistænkt for i hvert fald to tricktyverier i Rødovre den 11. april og den 14. april – men Indbrudsgruppen ser også på, om han kunne have forbindelse til flere tricktyverier i Hvidovre.

”Jeg er meget tilfreds med, at det efter god efterforskning, er lykkedes at anholde manden. Den fremadrettede efterforskning vil afdække hans eventuelle tilknytning til andre sager om tricktyveri – og vi hører meget gerne fra borgere der har viden om andre tricktyverier i området,” udtaler politikommissær Tue Lauenblad i en pressemeddelelse.

Den 37-årige mand vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup klokken 14.30.

Har du eller dine pårørende været udsat for tricktyveri, så kan Københavns Vestegns Politi kontaktes døgnet rundt på 43861448. Politiet hører også meget gerne fra vidner, der har informationer ifm sagen mod den 37-årige.