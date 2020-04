Forlænger visitationszone

Her er politiet til stede i Kærene fredag aften Foto: presse-fotos.dk

politi Københavns Vestegns Politi besluttede i fredags at forlænge visitationszonen i dele af Rødovre til fredag den 1. maj klokken 18.

Af André Bentsen

Københavns Vestegns Politi har travlt med andet end at forhindre forsamlingsforbud rundt om Damhussøen i disse tider. En igangværende konflikt mellem to grupperinger fra Husum og Rødovre, der foreløbig har kostet to personer livet, har fået politiet til skærpe opmærksomheden mod de kriminelle miljøer og indføre en visitationszone i dele af Rødovre kommune, som i fredags blev forlænget til fredag den 1. maj 2020 klokken 18. Politiet har allerede været tilstede flere gange i Kærene, hvor personer og biler er blevet undersøgt.

“Vi forlænger visitationszonen, og vi fortsætter med at være mere tilstede i området. Der skal være trygt for borgerne, og kriminel aktivitet skal have svære kår,” siger politiinspektør Flemming Madsen fra Københavns Vestegns Politi.

Beslutningen medfører, at politiet i perioden kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et nærmere anvist geografisk område for at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.