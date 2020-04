Forældre-bestyrelserne i Rødovre takker

COVID-19 har ændret hverdagen for mange. Kommunens elever er blandt andet tvunget til at klare alt skolearbejde hjemme og med hjælp af Internettet. Foto: SignElements

De trygge rammer og vaner, der normalt har været tilstede i vores hverdag som børnefamilie, er revet væk på grund af den samfunds-

situation, vi lige nu er i.

Snart er der gået tre uger i en anderledes hverdag med nød-undervisning, uden skolekammerater, men forhåbentlig også med mange gode oplevelser sammen med jeres børn.

Derfor vil vi som formænd for skolebestyrelserne og på vegne af skolernes bestyrelser gerne sende en tak og en ros til alle familier og ansatte i Rødovre Kommunes Skolevæsen.

En skoledag eksisterer kun gennem online medier, videomøder med lærerne samt i børnenes og forældrenes varetægt, hjemme. Vi ved, at der er store forskelle på, hvordan det enkelte barn motiveres for at få skolearbejdet gennemført. Nogle familier har stort set kopieret skoleskemaet, andre giver udtryk for, at det er utrolig svært at få deres barn til at lave dagens opgave og andre igen har fundet helt nye veje, samtidig med at mange af jer stadig skal varetage jeres eget arbejde ved siden af. Vi understreger også, at det fortsat er skolerne/lærerne, der har undervisningspligten og de

vil gennemføre relevant undervisning efter bedste muligheder fra et on-line-

medie. Vi opfordrer til at finde de bedst mulige løsninger med dine børns lærere også.

Det, som virker hos dig, er det rigtige for dig og i din familie. Derfor vil vi tillade os at henvise til psykologen Rasmus Alenkær, som blandt andet skriver følgende:

”Hvis du har børn, så hyg dig med dem. De kommer snart i skole igen, og et par måneder uden top trimmet lærdom kommer ikke til at have nogen som helst påvirkning på deres lykke, deres rigdom eller deres helbred i voksen-

livet. Gør hvad du kan som hjemmeunderviser, men bebrejd ikke dig selv, hvis du kikser; du kan alligevel ikke gøre det lige så godt, som profferne henne i skolen.

Det vigtigste er, at I har det godt i familien. Hvis du er frustreret, så bliver ungerne det også, og så har vi balladen. Så ro på. Det går nok. Spis sundt, hold dagsrytmen, tag nogen armbøjninger og lav så meget skolearbejde, som giver sig.”

Vi vil derfor pointere, at skolearbejdet i denne periode er vigtigt, men din familie er vigtigst! Og vi maner derfor også til ro, fælles oplevelser, samtaler og gode oplevelser i familien.

Til personalet; jeres arbejde og engagement har utrolig stor og vigtig betydning for, hvordan vi kommer igennem denne her helt ekstraordinære situation. Vi er klar over, at der er stor forskel på, hvad og hvordan I kan hjælpe, samtidig med I også skal hjælpe jeres egne børn, men I skal vide, at I gør et virkelig godt stykke arbejde.

Til os alle; brug nu denne chance til at være sammen, der er faglig læsning og matematiske oplevelser i at bage en kage. Få ikke dårlig samvittighed, når arbejdet kræver det nødvendige. Men glem ikke jeres børn, brug chancen til at være sammen med jeres børn.

Til politikere, forvaltning og ledere, I skal også have en stor tak for den måde, I har håndteret situationen på. I har formået ikke at skrue op for krav og forventninger. Det giver tillid og er samtidig en god mulighed for at skabe endnu bedre folkeskoler i Rødovre i fremtiden.

Så kære alle, klap jer selv på skulderen, du som ansat, kig dig selv i øjnene, som familie skal I kigge hinanden i øjnene og takke for den indsats, I indtil videre har gjort.

Vi takker jer alle for den indsats, I alle gør.

God påske.

Med venlig hilsen

Formænd for

Skolebestyrelserne

på folkeskolerne

i Rødovre Kommune

Hendriksholm Skole: Lars Grindsted

Islev Skole:

Heidi B. B. Pedersen

Valhøj Skole:

Lars Nordam

Tinderhøj Skole:

Martin P. Rosenkrantz

Skovmoseskolen:

Hanne Schmidt

Nyager Skole:

Jesper Mogensen

Rødovre Skole:

Jens-Halvor Zoffmann