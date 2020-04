Finder pengeskabe på søbund

Der var hverken millioner eller guldbarrer i to pengeskabe, som politiet fiskede op af Damhussøen i sidste uge. Foto: presse-fotos.dk

Af André Bentsen

I efteråret kunne Københavns Politi og Hovedstadens Beredskab hive en Tesla op ad Damhussøen, for to uger siden et stort parti smykker og i sidste uge blev politiet nok engang kaldt ud til den store sø på kanten af Rødovre, da borgere havde observeret genstande på søbunden, der lignede pengeskabe.

Fra kanten af Damhussøen, tæt på broen der går ned til Auroravej, lykkedes det ordensmagten at hale to pengeskabe op på land, der ikke indeholdte andet en plumret vand.

”Der var ingen værdier i pengeskabene, og der var ingen synlige kendetegn eller andet, der kan identificere, hvor de stammer fra. Derfor er de nu at betragte som hittegods,” oplyser Københavns Politi til Rødovre Lokal Nyt.