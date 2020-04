Fælder 11 træer midlertidigt

Miljø De grønne vinde i Rødovre har gjort det til en farlig ting for kommunen og andre aktører, at fjerne træer uden at have styr på reglerne. Heldigvis er de 11 allétræer på Vestvolden, der nu må lade livet, ikke bevaringsværdige, og så kommer der nogle nye, når broen over Jyllingevej er oppe, lover kommunen.

Af André Bentsen