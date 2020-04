Da damerne sidste år rykkede op i 1. division fik holdets største fan en æresplads på sejrsbilledet - men er han Rødovres største fan? Se videoen og vurder selv. Foto: Privat

Håndbold Det er ikke bare klasse. Det er høj, høj klasse. Både den måde de unge håndboldtøser fra Elstedvej har trodset elevator-forbandelsen og sikret sig en ny sæson i 1. Division, men i den grad også den måde deres måske største fan kommenterer deres kampe fra sidelinjen. Tror du os ikke? Så lyt selv med her i filmen med højdepunkter fra sæsonen. Pas på; Det er klasse.

Af André Bentsen

På en skala fra børnehaveklasse til 10. klasse, hvor meget klasse er der så over Rødovre Håndbolddamers sæson.

“Så må det da selvfølgeligt være 10. klasse, hvis det altså er det bedste.” Der er ingen overtrådt eller forsinkelse af spillet i Kristian Kjærulffs svar, når man spørger ind til hans helt store passion.

Fra sin kørestol, bevæbnet med en mobiltelefon, der altid filmer og et temperament, der ikke kan undgå at kommentere samtidig, har Rødovres måske største fan set lige så mange kampe som avisens sportsjournalist. Og det er altså ret så imponerende, for han har set stort set dem alle.

Tirsdag aften savnede Kristian håndbolden så meget, at han besluttede sig for at gense højdepunkterne fra nogle af kampene og samle dem i en lille film.

Dét er i sig selv værd at se eller gense de mange mål og vilde redninger, men det er mindst lige så høj klasse, at høre Kristian sige klasse, og høj klasse, igen og igen. Og igen og igen.

Hvorfor siger du hele tiden, at det er klasse?

“De er gjort af et helt særligt stof. De giver aldrig op, er gode til ‘comebacks’, har rigtig god holdmoral og bliver aldrig sure på de andre. Lige meget, hvor meget modgang de møder, så slår de ikke op i banen,” siger Kristian Kjærulff, der lever sig vildt ind i kampene.

“Og så har de i denne sæson lagt rigtigt meget på i selve spillet. Med mange fine detaljer og overblik,” tilføjer den store fan, der ofte kan se kampene helt nede fra sidelinjen, fordi han ser dem i sin kørestol. Derfor ligger han måske også mere mærke til det fløjspil, der med en typisk fan-analyse, har udviklet sig vildt.

“Især Anne Jagd har taget et stort skridt fremad. Hun scorer mange mål,” griner Kristian Kjærulff, der også har stor ros til den levende sprællemand Stinne Strøjr Hansen mellem stængerne.

“Stinne Strøjr Hansen har været i særklasse i år. Det bliver meget spændende at følge de næste år, når alt det her Corona er slut og livet kommer i gang igen,” siger Kristian Kjærulff, der håber, at mange vil finde glæde i at se målene i videoen.

Fan med stort F

Så gør det ikke så meget, at man kan høre ham leve sig lidt for meget med ind i kampene. Der er i hvert fald ikke noget objektiv journalistik over det.

Alligevel ligner hans analyse af holdets chancer næste år ret meget den, vi selv her i avisen har præsenteret læserne for.

“Det er jo et meget ungt hold. De fleste spillere er fra 18 til 22 år, så de er jo langt fra færdige med at udvikle sig. Og selv på 2. holdet, som jeg også følger, er der mange talentfulde spillere. Jeg vil også lige fremhæve holdets bedste langskudsskytte, Katrine ‘Lange’ Clasen. Hun har et super langskud og laver mange vigtige mål for holdet,” siger Kjærulff og tilføjer:

“Der er et virkeligt godt sammenhold på holdet og imellem 1. holdet og 2. holdet. De træner sammen og så kommer de ofte og ser det andet holds kampe, også på udebane.”

Men er analysen nok til at gøre Kristian Kjærulff til Rødovres største fan? Måske ikke. Men er videoen så? Vurder selv og send os gerne dit bud på en endnu større fan af et sportshold her i Rødovre.