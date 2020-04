Er din pårørende syg: Bliv hjemme Nu kan du nominere din lærer til titlen som Rødovres bedste lærer og vinde 5000 kroner til din klasse. Det eneste du skal gøre er at sende en E-mail til andre@rnn.dk, hvor du fortæller, hvorfor lige netop din lærer er Rødovres bedste, eller uploade din indstilling direkte i vores gruppe på Facebook, Sammen om Folkeskolen. Du må også meget gerne sende en film.

Hvis der er en syg i din familie, skal du ikke møde op på arbejde, mener Rødovre Kommune. Foto: Arkiv

Genåbning Mandag meddelte regeringen, at børn med coronasmittede i hjemmet ikke skal i skole eller daginstitution. "Her til aften har Rødovre Kommune besluttet, at dette også skal gælde for medarbejdere," siger kommunalbestyrelsens forkvinde, Britt Jensen (S)

Af André Bentsen