politi To biler udbrændte totalt i Islev Have natten til onsdag.

Af André Bentsen

Københavns Vestegns Politi undersøger i øjeblikket omstændighederne omkring en bilbrand i Islev Have natten til onsdag, hvor to biler blev ædt af flammerne. Hovedstadens Beredskab modtog meldingen om brandene klokken 00.31 og de to biler var omspændt af store flammer, da politi og slukningskøretøjerne nåede frem. Det er fortsat uvist, hvad der forårsagede brandene.

