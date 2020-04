Delte 1156 påskeæg ud til isolerede borgere

Privat

Påske Det boligsociale arbejde i Kærene viste igang, at der er styrke i fællesskab, da de spredte små lysglimt i Coronaskyggen ved at dele ikke mindre end 1156 påskeæg ud til de isolerede beboere.

Af André Bentsen

“Kærene står sammen. Tak fordi, I tænker på hinanden.”

Der var ikke noget navnegætteri og ingen gækkebreve over den hilsen 1156 familier lukkede døren op til i Kærene.

Her havde gårdmænd og bestyrelsesmedlemmer taget tyren op af trapperne med en lille påskehilsen til alle borgere. Uden at ringe på vel at mærke, så alle i sikkerhed for Corona kunne slå døren op til det glade budskab her i påsken.

“I disse lidt svære og nogle gange kedelige tider, er det rart at der er nogle der tænker på en,” siger Susanne Mikkelsen, der er samlingsfigur for Kærenes Boligsociale Fælleskab.

“Jeg har bestilt en lille overraskelse til alle vores beboere for at sige dem tak for at de passer på hinanden. 1156 poser med påskeæg, en lille blomst og et kort med ‘God Påske’ til alle vores beboere fra Kærenes Boligsociale Fællesskab. For det er også et fællesskab at få så mange poser ud og stå på så mange dørmåtter, kan jeg fortælle,” siger Susanne MIkkelsen varmt.

Hun fortæller, at Kærenes samarbejdspartnere var glade for ordren.

“For det er svære tider for dem (blomsterhandleren og grafikeren, red). Gårdmænd og bestyrelsesmedlemmer tog turen på trapperne fredag mellem med den lille påskehilsen til alle beboerne,” fortæller hun glad.

“Vi har også hyret en rigtig gårdsanger, så vi kan synge sammen fra altanerne og det er bare endnu et eksempel på, at Kærene er et godt sted at bo, fordi vi passer på hinanden,” siger ejendomsleder, Søren Lillevang.