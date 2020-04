COVID-19 giver private aktieinvestorer sved på panden

SPONSORERET INDHOLD Coronavirussen sender dagligt chockbølger igennem de finansielle markeder. Det giver privatinvestorerne sved på panden, for hvordan skal de forholde sig?

Af SPONSORERET INDHOLD

Hvad stiller man op som privatinvestor, når de finansielle markeder ramler, og fremtiden synes mere usikker end nogensinde før? Dette spørgsmål er for alvor blevet aktuelt efter det verdensomspændende COVID-19 udbrud, der har sat verden i stå og sendt aktiemarkederne i knæ.

Siden COVID-19 gjorde sit indtog på de finansielle markeder, har privatinvestorer verden over været vidner til aktiekurser, der har raslet ned. Adskillige selskaber har oplevet markante fald, og daglige fald på op imod 25-30% i enkeltaktier har i en periode været hverdagskost.

Det giver selvsagt masser af privatinvestorer sved på panden. For bør man sælge eller købe, når hele det finansielle fundament ramler? Eller gælder det blot om at slå koldt vand i blodet?

Kim Fournais: ”Markedet er absurd”

Kim Fournais, bankdirektør hos Saxo Bank, der blandt andet er kendt for at tilbyde alt fra aktiehandel til handl med futures på saxotradergo, mener ikke nødvendigvis, at vi har set det værste til COVID-19 endnu – i hvert fald ikke på de finansielle markeder.

Bankdirektøren udtaler: ”Det marked, vi ser lige nu, er i virkeligheden ret absurd, fordi den vækst, vi har, er finansieret med billig gæld. Vi har en kæmpe asset-boble, fordi der er lånt penge ud på helt grotesk lave renter til virksomheder og lande. At Grækenland kan få penge for at låne ud, giver ingen mening.”

Han nævner desuden, at han bliver bekymret, når privatinvestorer rådes til at købe op, blot fordi kurserne er faldet fra de seneste rekordniveauer. Han er nemlig langtfra overbevist om, at de største kursfald ligger bag os.

Saxo Bank har derfor selv arrangeret et webinar, der med udgangspunkt i COVID-19 guider privatinvestorer og andre interesserede i, hvordan de bedst kan navigere igennem coronastormen. Her gennemgår Steen Jakobsen, investeringsdirektør i Saxo Bank, hvordan du som privatinvestor skal forholde dig, og samtidig belyser webinaret også, hvordan det er muligt at vende den finansielle situation til en positiv hændelse. Webinaret kan findes på Saxo Banks hjemmeside.

Saxo Bank selv ramt af COVID-19

Saxo Bank har selv oplevet udfordringerne omkring COVID-19 på nærmeste hold. Medio marts blev en medarbejder fra Saxo Bank testet positiv for COVID-19, hvilket resulterede i, at Saxo Bank så sig nødsaget til straks at sende halvdelen af sine 700 medarbejdere på hovedkontoret hjem. Fremadrettet har de så deltaget i en rotationsordning, der har til formål at hindre en eventuel spredning af COVID-19 internt i banken.