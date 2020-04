Coronavirus – Ingen 90’er forårsfest

Der bliver ingen 90'er fest eller byfest på denne side af foråret og sommeren. Regeringen vil opretholde forbud mod store forsamlinger frem til august, siger Mette Frederiksen. Foto: Arkiv

corona Der bliver ingen 90'er fest eller byfest på denne side af foråret og sommeren. Regeringen vil opretholde forbud mod store forsamlinger til og med august, siger Mette Frederiksen.

Af André Bentsen

Der bliver ingen nostalgiske 90’er hits i Espelunden i næste måned.

Vi Elskers planlagte 90’er fest i Espelunden den 23. maj, der de senere år har tiltrukket mere end 10.000 feststemte mennesker, bliver ikke til noget. Det står fast efter aftenens pressemøde i statsministeriet, hvor statsminister Mette Frederiksen fortalte, at regeringen vil opretholde en forbud mod store forsamlinger indtil august.

I følge avisens oplysninger arbejder de lokale festivalarrangører på at flytte musikfesten til efter sommerferien, men det er endnu ikke bekræftet.

Vi Facebook ærgrer festarrangørerne sig over den aflyste maj-fest, men understreger samtidig, at det vigtigste er, at følge myndighedernes anvisninger og nationens sikkerhed.

“Vi har arbejdet/knoklet i uger med plan a, b og c og det har hele tiden været det vigtigste for os, at følge myndighedernes anvisninger og nationens sikkerhed. Vi skal lige læse alt igennem og og sætte os 100 % ind i myndighedernes påbud… og så kommer vi lige tilbage med meget mere info, indtil da må i lige væbne jer med tålmodighed,” lyder det fra folkene bag ‘Vi Elsker’ på facebook.



Regeringens forbud betyder også, at Rødovre Byfest ikke kan afvikles som planlagt i juni måned. Om det arbejdes på ar flytte den traditionsrige byfest til et senere tidspunkt vides endnu ikke.

Artiklen opdateres….