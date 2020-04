Corona-blues – del 2

chrummer Jeg er “kun” på 2. uge i at arbejde hjemme – og jeg er allerede træt af Corona. Jeg overholder selvfølgelig – stadig – alle henvisninger fra myndighederne, og jeg har allerede nu fået væsentligt mere alkohol på hænderne, end jeg har fået i munden.

Af Christian Christensen

Jeg holder mig også fuldt opdateret på nyheder både på TV, Radio og aviser. Men jeg sidder sgu alligevel og håber lidt på, at der kan komme en gul ”Breaking News” bjælke, som IKKE handler om Corona. Ja, man sidder næsten og håber på en lille storm med navn skal feje ind over landet med stigende vandstand og bare en lille smule oversvømmelse.

Ja, selv en tur i det lokale supermarkedet har ændret sig. Før så folk jo skævt til dig, hvis du ”sked” på miljøet, når du tillod dig at købe et halvt kilo oksekød og en plasticpose. I dag er folk skideligeglade, om du skider på miljøet, bare du holder afstand og ikke hoster i køen! Og ser man en asiat i Netto, så undgår man jo vedkommende, som var det en spedalsk, der har glemt sin klokke. Så er det sådan set lige meget, om du hedder Camilla og blev adopteret fra Korea i 1975.

Og prøver man at læse lidt avis på nettet, så skal du fandme lede længe for at finde en artikel, som

ikke handler om Corona. Ja selv den ellers så frimodige del på Ekstrabladet.dk, som handler om sex og porno, er emnet Corona. Ja, der er overskrifterne: ”Sexarbejdere føler sig svigtet i Coronakrisen,” ”Corana og Sex: Sexbranchen holder vejret”

”I Corona-isolation: Nu bør du booste din onani” og sidst:

”Usolidarisk at knalde med fremmede i en Coronatid”

– så selv de ”frække” sider minder dig om Corona – hvis du skulle have glemt det!

Men det der undrer mig allermest, det er, at hver eneste dag, så har medierne fundet frem til en NY ekspert i epidemiologi. Jeg tænker alligevel over, hvor MANGE epidemiologer har man egentlig brug for i et samfund som det danske? Skal der være så mange, at man kan smide en ny på skærmen hver dag i en måned – eller hvad er den øvre grænse? Er det luddovne læger som tænkte:

”Jeg skal sgu have speciale i epidemiologi. De laver ikke en skid og har ikke nattevagter. Kun idioter bliver hjertekirurger!”

Og når vi nu skal spænde livremmen ind og suge på lappen efter krisen, ville epidemiologer så ikke være det oplagte sted at starte med at spare. Jamen, lad os da være ærlige, hvor meget har de gavnet?

Jeg tror ikke, man behøver en lang medicinsk uddannelse for at konstatere, at vi er ramt af en epidemi. Og hvor ofte har vi ikke hørt sætningen:

”Det ved vi ikke” eller ”Det kan vi ikke sige noget om.”

Hold afstand, vask hænder og bliv hjemme hvis du er syg. Jamen, det råd får vi hver gang, når sæsonen for snue begynder sidst i oktober. Så hvis det er det bedste, de kan sige, når verden blive ramt af en epidemi, altså det de er eksperter i, kunne vi så ikke nøjes med én – måske to (bare for at den ene ikke skal føle sig ensom).

Sidst vi havde en lignede epidemi er cirka 100 år siden og den Spanske Syge dræbte millioner af mennesker, og det bedste råd er stadig hold afstand og vask hænder, så er det vel ikke forkert at antage, at de ikke har lavet så skide meget de sidste 100 år.

Hvad laver en epidemiolog egentlig i løbet af et arbejdsliv? Møder op hver dag og venter på at der skal komme en epidemi og så sige: Vi anbefaler afstand og håndhygieine. Og ellers en gang om året kaste med en terning for at afgøre, om man skal vaccinere på influenza A eller B. Nå men lad os slutte af med lidt muntert. En banke-banke på joke:

Banke-banke på?

– ”Hvem der?”

– ”Karen!”

– ”Karen hvem?”

– ”Karantæne!!”