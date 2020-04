Busser og tog kører efter normal køreplan igen

Hjulene på bussen kører igen i regelmæssige intervaller lokalt, men busser vil kun køre med op til halvdelen af fuld kapacitet for at sikre god plads mellem passagererne. Foto: BrianPoulsen/arkiv

busdrift Hjulene på bussen kører igen i regelmæssige intervaller lokalt, men busser vil kun køre med op til halvdelen af fuld kapacitet for at sikre god plads mellem passagererne.

Af André Bentsen

I de sidste 14 dage har der være færre afgange med busser og tog, i et forsøg på at sikre en fortsat stabil og pålidelig drift, under den nuværende coronakrise, men efter påske er den almindelige køreplan igen taget i brug. Det oplyser Movia.

Det danske samfund gør klar til en gradvis åbning og kører derfor igen med almindelige køreplaner i busser og lokaltoge på hele Sjælland fra tirsdag 14. april. Det skal sikre, at den kollektive transport står klar, efterhånden som borgerne skal tilbage på arbejde og børn skal i skole.

”Selvom vi nu vil køre med vores almindelige køreplan igen, skal vi stadig passe på hinanden og vise hensyn for at forebygge coronasmitte. Vi fastholder vores ekstraordinært høje rengøringsniveau og vores mange øvrige tiltag, så vi stadig kan holde god afstand – både til hinanden og til chaufføren. Vi opfordrer også fortsat til, at man rejser uden for myldretid hvis muligt,” udtaler Camilla Struckmann, kommunikationsdirektør i Movia.

Halverer kapacitet

Busserne i Rødovre, og på resten af Sjælland, vil kun køre med op til halvdelen af fuld kapacitet. Så hvor der normalt i en almindelig bus kan være ca. 80 personer, vil busser fortsat maksimalt køre med halvdelen. Det skal sikre god plads mellem kunderne.

”Når vi kun fylder busser og lokaltog halvt op, betyder det, at der vil være kunder, som kan opleve, at de ikke kan komme med. Det er vi rigtig kede af men håber, at kunderne har forståelse for, at der tale om et midlertidigt tiltag i en helt ekstraordinær situation for at passe godt på os alle”, siger Camilla Struckmann.

På en lang række store busstoppesteder og stationer vil Movia også være til stede med personale fra for at besvare spørgsmål, hjælpe med at få fordelt kunderne i busser og lokaltog og ikke mindst holde øje med, hvor der kan være behov for at indsætte ekstra kapacitet.