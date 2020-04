Avartas førstemand fyldte 85

Berthil Nielsen grundlagde Avarta og er nu fyldt 85 år. Foto: Privat

Fødselsdag Byens største fodboldklub har mange år på bagen, men ikke så mange som stifteren, Berthil NIelsen, der den 21. april rundede 85 år.

Af André Bentsen

Boldklubben Avartas stifter, og formand gennem klubbens første 26 år, Berthil Nielsen, fyldte 85 år tirsdag den 21. april.

To gange har han været formand i klubben.Først fra starten i 1953 og igen fra 1983 til 86, hvilket var mere end halvdelen af klubbens 50 første år, der blev markeret med en kæmpe fest i 2003.

Så vidt vi ved blev 85-års dagen fejret under rolige forhold i hjemmet i Fakse Ladeplads, fordi ‘man følger jo regeringens og dronningens henstillinger’, som det forlyder fra området og nære bekendte.

“Berthil er formentlig den eneste som to gange blevet hædret som årets idrætsleder i Rødovre, og vi ville gerne have fejret ham meget mere ‘fyldigt’ end tiden netop tillader. Men det vender vi forhåbentlig stærkt tilbage med, når vi atter må være mange flere i en forsamling,” lyder den officielle udmelding fra BK Avarta og GE, der ønskede ham tillykke med den store dag.