3 tips til hvordan du bliver en sundere version af dig selv

SPONSORERET INDHOLD Endelig er det blevet forår, hvilket mange danskere går rundt og nyder. Der er dog også rigtig mange danskere, der bliver lidt stressede. Hvorfor? Jo, det skyldes, at nu er vi kommet et skridt tættere på sommeren, og de er ikke kommet nærmere den sommerkrop, som de havde overbevist sig selv om, at de ville nå at få. Er du en af dem, skal du ikke frygte. Du kan stadig nå at blive en sundere version af dig selv og komme nærmere sommerkroppen. Læs mere om hvordan lige her.

Husk at slappe af

Selvom det at blive sundere og komme i form betyder, at du skal røre dig, skal du også huske at slappe af. Mange tror, at de konstant skal være i gang, men vil du se en sund udvikling, skal du sørge for at slappe af ind imellem.

Der er mange ting, du kan lave, når du skal slappe af. Du kan lave noget kreativt som at male, strikke, tegne, hækle eller lignende. Du kan også se en god film eller serie, læse en bog eller du kan spille lidt på din mobil. Din mobil kan selvfølgelig også bruges til andre ting end at spilles på. Du kan blandt andet læse om de kendte på kendte.dk. En lille lur er heller ikke dum at tage i ny og næ.

Spis bedre

Hvis du skal være sundere og eventuelt tabe dig, skal du også spise bedre. Mange tror, at de kan dyrke masser af motion, og så kan de spise, hvad de vil, og lige som meget af det som de vil. Sådan hænger det dog ikke helt sammen. Det er i køkkenet, at der sker de største forandringer med dig, og det er derfor det sted, hvor du først og fremmest skal lægge dit fokus i din rejse mod et sundere liv.

Når du skal spise bedre, skal du skære ned på blandt andet kød og søde sager. I stedet skal du skrue gevaldigt op for fuldkorn og grøntsager. Disse ting mætter dig nemlig, og er noget sundere for din krop. Hvis du ikke lige ved, hvad du skal lave af retter med flere grøntsager og mere fuldkorn, kan du finde masser af inspiration på nettet.

I dag er der et stort fokus på mindre kød og mere grønt, hvilket betyder, at der aldrig før har været så mange grønne opskrifter på nettet, som der er i dag.

Kom op fra sofaen

Som vi alle ved, er det vigtigt, at du bevæger dig, hvis du vil være sundere. Dette betyder dog ikke, at du skal ud at løbe eller stå i et fitnesscenter. Der er nemlig mange måder at røre sig på. Det er motion at lege med dine børn, slå græs, gøre rent, at danse til din yndlingssang og at køre ned til supermarkedet for at handle.

Rigtig mange hverdagsting er en form for motion, men den bedste motion får du selvfølgelig af at finde en sportsgren. Bare sørg for, at det er en type sport, som du nyder at dyrke, ellers holder den ikke i længden.