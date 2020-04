3 fif til rensning af fliser

SPONSORERET INDHOLD Flisepest, mos mellem fliser, alger på fliser – listen er lang, når det kommer til ting, der kan skabe urene havefliser. Derfor er ukrudt, alger og pletter også blandt de ubudne gæster, der fra tid til anden besøger de fleste boligejere med terrasse. Dog kan du med forskellige rengøringsformer få pæne fliser igen. Derudover kan du faktisk også gøre dit for at forhindre, at de ubudne gæster kommer tilbage igen.

Af SPONSORERET INDHOLD

Læs med her på siden og bliv klogere på, hvordan du kan skille dig af flisepest, mos mellem fliser og alger på fliser.

Rens fliserne med knofedt eller tryk

Den nemmeste måde at rense dine fliser på, er ved at få foretaget fliserens af et professionelt firma. Her vil du typisk få foretaget en rensning af fliser og imprægnering af fliser i én og samme omgang. Dette giver det bedste resultat – og du behøver ikke at røre en finger i spørgsmålet om rens af fliser.

Dog kan du sagtens foretage en fliserens selv, hvis du har mod på at smøre arbejdsærmerne op. Knofedt er en meget miljøvenlig og god kur mod mos, alger og urenheder. Her skal du sørge for jævnligt at rengøre fliserne med kost og vand, hvorefter langt de fleste urenheder fjernes. Ved at anvende en kost vil du ligeledes ”stresse” ukrudtet. Dette medvirker til, at ukrudtet ikke kan gro.

Du kan med stor fordel foretage egen fliserens ved at spule fliserne med en højtryksrenser. Her skal vandet være af højt tryk, og vandstråleretningen bør højst have en 30-graders vinkel. Kommer du til at spule fliserne mere direkte end dette, kan du risikere at bortskylle fugesandet. Idet du skal sørge for at være forsigtig med din højtryksrenser, vælger mange den sikre metode – professionel fliserens.

Afslib algerne med sand og kost

En anden måde at lave din egen fliserens på er ved at slibe algerne af. Strø en masse sand ud over dine fliser og slib dem så rene ved at feje sandet rundt med en kost. Du får det bedste resultat ved at anvende grus eller sand, som er renvasket, 0-4 mm og skarpkornet. Herved vil gruset og/eller sandet nemlig virke som slibepapir.

Denne metode tager relativ lang tid, men du får altså flere fordele ud af metoden end blot renere fliser. Efterfølgende vil flisernes fuger nemlig også være fyldt op med masser af frisk grus eller sand igen.

Tips til at pletrense fliserne

Indimellem kan du støde på genstridige urenheder, som ikke går væk under din rengøring af fliser. I forhold til alger og mos vil dette generelt forsvinde, når vejret bliver tørt. Forsvinder de ikke i tørvejr, kan du som alternativ slibe det væk med sand, fjerne det med miljøgodkendt algefjerner og skrabe mos op af fugerne.

Olie, som er trængt ind, vasker du med motorrens og dækker det med kattegrus eller lignende. Efter et døgn vil olien oftest forsvinde. Tør maling vil kunne afskrubbes med en flad sten og sand eller en blæselampe. Slutteligt kan tyggegummi blødes op med rensebenzin og efterfølgende skrabes af dine fliser.

Få tips til en sund og god have her.