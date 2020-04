1. (digitale) maj

1. maj i Rødovre rykker på nettet Foto: Arkiv

1. maj Der bliver ikke klinket med flaskerne og sunget kanon, når venstrefløjen i år fejrer 1. maj. For første gang i mands minde er arrangementerne på Rødovregaard nemlig aflyst og skiftet ud med en digital fest.

Af André Bentsen

Det er igen ved at være 1. maj, som er en vigtig dag for venstrefløjen i Rødovre, der virkelig kunne have brugt situationen i landet lige nu til at sætte fokus på uligheden i samfundet, og hvordan det under lockdownen er tydeligt, at det er de lavestlønnet, der udfylder samfundets mest basale opgaver.

Det mener i hvert fald Marianne Christensen (Ø), der skulle have holdt tale på Rødovregaard på en dag, hvor de fleste fejrer sammenhold og fællesskab.

“En dag hvor vi husker hinanden på, hvor vigtigt det er, at vi sammen kæmper for et samfund med solidaritet og lighed,” siger hun måske en smule mere for egen regning.

“I år gør vi det anderledes, ikke af lyst men af nød. Vi hylder stadig fællesskabet, men vi gør det sammen – hver for sig. For når vi ikke kan samles på Rødovregaard sammen med SF, til morgenkaffe, taler og sange, som vi har gjort i mange år, må vi tage teknologien til hjælp,” forklarer Marianne Christensen.

“Vi mødes på nettet og ønsker hinanden god 1. maj – og vi synger og lytter til taler og drikker en lille kop kaffe sammen – hver for sig. For 1. majs budskab er stadig vigtigt – måske endnu vigtiger i denne tid,” tilføjer hun.

Hvis hun kan begrænse taletiden, kan det være, vi vil bringe hendes tale på video her på rnn.dk, så kan du jo selv overveje, om hun har en pointe.