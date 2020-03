Voldsomt tyveri af håndsprit var en and

Selvom der er blevet stjålet værnemidler og håndsprit fra Herlev Hospital, er det slet ikke sket på den måde, som mange har læst sig frem til og har været med til at sprede nyheden om via sociale medier.

Coronavirus Der ER blevet stjålet håndsprit og værnemidler på Herlev Hospital, men slet ikke på den måde, som mange andre medier har beskrevet det, understreger Københavns Vestegns Politi.

Af André Bentsen

Det er ganske vist. I disse Coronatider kan en lille fjer hurtigt blive til fem høns. Derfor understreger Københavns Vestegns Politi nu, at man efter ihærdig efterforskning kan afvise, at det voldsomme tyveri af håndsprit på Herlev Hospital begået af maskerede personer, har fundet sted, sådan som flere medier – dog ikke Lokal Nyt – har beskrevet det.

Kl 00.51 natten til fredag den 13. marts modtog Københavns Vestegns Politi en anmeldelse om, at tre mænd iført maskering havde været inde på Herlev Hospital og havde stjålet håndsprit.

Kort efter ankom politiets patrulje til stedet og en række vidner blev afhørt, lige som der blev gjort tiltag for at skaffe videoovervågning fra stedet.

Siden har Københavns Vestegns Politi efterforsket sagen og efterforskningen peger på, at der har været tale om en række misforståelser og at forholdet som først beskrevet i anmeldelsen, ikke fandt sted.

”Vi har de seneste dage undersøgt denne sag meget nøje og været i tæt dialog med direktionen på Herlev Hospital. På baggrund af vores efterforskning, herunder gennemgang af video, kan vi nu fastslå, at hændelsen ikke er sket, som den har været beskrevet i pressen,” siger politiinspektør Flemming Madsen og fortsætter:

”Det er dog vigtigt at understrege, at der har været flere tyverier af håndsprit og andre værnemidler på Herlev Hospital og det er sager som politiet efterforsker. Samtidig har Københavns Vestegns Politi iværksat skærpet patruljering ved hospitaler og skadestuer i politikredsen.”