Vis mig din hjemmearbejdsplads

Ta-ta-taaaar - når man arbejder hjemmefra, styrer man også selv frokosten. Hvordan ser din hjemmearbejdsplads ud? Send dit billede til andre@rnn.dk eller post det her i tråden.

Coronavirus Tusinder af danskere er i disse uger tvunget til at arbejde hjemmefra. Det giver selvfølgelig mulighed for at have sin yndlingsserie kørende i baggrunden og ordne vasketøjet, imens man laver dagens dont, men der er flere ting, du skal være opmærksom på, hvis du vil komme bedst muligt gennem både arbejde og Coronavirus hjemmefra.

Af André Bentsen

Fakta Til dagligt arbejder Birgitte Glifberg som selvstændig ledelseskonsulent og arbejdsmiljørådgiver med fokus på kerneopgaven, sundt arbejdsmiljø og mental sundhedsfremme blandt ledere og medarbejdere.

”Meget af mit arbejde består af coaching, dialog med virksomheder, hvor vi mødes og drøfter virksomhedens behov for konsulentstøtte, og hvilke effekter der forventes at komme ud af vores samarbejde. Både i forhold til kerneopgaven og kundernes/borgernes behov, ingen røde tal på bundlinjen samt arbejdsmiljøet for leder og medarbejdere.”

”Jeg taler også en del i telefon, læser relevant materiale/rapporter og forbereder skriftlige oplæg, som indgår i de opgaver, jeg har som konsulent.

”Vi arbejder for lidt i forhold til vores arbejdsnorm, når vi bliver uproduktive og forstyrres af omgivelserne og laver overspringshandlinger.” Sådan lyder advarslen fra ledelseskonsulent og arbejdsmiljørådgiver, Birgitte Glifberg.

Vi har bedt hende komme med nogle gode råd til, hvordan du bedst kommer gennem coronakrisen hjemmefra, hvis du ligesom mange andre, skal arbejde hjemmefra.

Noget af det vigtigste, fordi skoler og institutioner også er lukket, er at aftale med din familie og din leder, hvornår du sidder foran skærmen og ved telefonen derhjemme, og at du husker at bevæge dig, siger Birgitte Glifberg.

Hun synes også man skal huske, at det ikke er hverken de ansatte eller ledelsen, der ønsker, at du skal arbejde hjemmefra, men myndighederne, der forsøger at passe godt på os alle – og især de svage og udsatte – ved at lukke en række offentlige arbejdspladser ned.

”Det samme gælder for mange private virksomheder, som også tager deres forholdsregler og justerer på arbejdsstyrken og sender medarbejdere og ledere hjem for at bremse smittespredningen af corona,” siger Birgitte Glifberg.

”Jeg støtter op om regeringen og myndighedernes tiltag. Jeg arbejder selv hjemmefra i øjeblikket i stedet for at opholde mig på mit kontor i et større kontorfælleskab her i Rødovre. Der tages naturligvis også forholdsregler for at passe på virksomhederne her og deres kunder,” tilføjer Birgitte, der er imponeret over at se så mange løfte i fælles flok.

Intet arbejde i felten

På hendes arbejdsplads er al mødeaktivitet indstillet.

”Men heldigvis kan vi jo fortsat kommunikere både på mobil, Skype, mails og via de Sociale Medier. I min nye lejlighed er jeg i færd med at indrette et rum til min hjemmearbejdsplads, så jeg kan arbejde bedst muligt herfra, indtil vi igen kan mødes fysisk,” siger Birgitte Glifberg og tilføjer:

”Hjemmearbejdspladsen er som hovedregel omfattet af de almindelige regler om arbejdsmiljø, som gælder for andre arbejdspladser. Det betyder, at den skal indrettes sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og på en måde som sikrer, at der kan arbejdes effektivt og uforstyrret.”

Hun advarer blandt andet imod, at du arbejder for længe foran skærmen, glemmer at holde pauser, sidder ved et bord med for mange ting nedenunder og sidder i en dårlig arbejdsstilling, når du arbejder hjemmefra.

Nye muligheder

Mens den særlige situation måske kan få mange til at reflektere over deres arbejdsfællesskab og tænke nye tanker om innovation og arbejdsmiljø, er der også en faldgrube på grund af situationens karakter, mener hun.

”Det vil gøre noget ved arbejdsmiljøet og påvirke hver enkelt af os, at nogle måske kan risikere deres job eller indtægt, hvis situationen fortsætter i lang tid. Særligt hvis firmaer må lukke eller går konkurs, fordi coronaen kommer til at vare for længe, og den vigtige omsætning er mistet, eller der kommer en finanskrise i slipstrømmen af coronaen,” siger hun og understreger:

”Derfor er det vigtigt, at arbejdspladser også tænker på at skabe tryghed, transparens i beslutninger og øget kommunikation blandt ledelse og medarbejdere, så alle ved, hvad der kommer til at ske i denne her krisesituation.”

Sådan arbejder du bedst hjemmefra

Hvis du bor sammen med andre, så tal med familien om, hvornår du arbejder, og hvornår du holder fri, så du kan arbejde effektivt og uforstyrret, når du arbejder i hjemmet

Sørg for at forventningsafstemme med din nærmeste leder, hvordan og hvornår din leder, kollega og borgere/kunder kan få kontakt med dig, når du arbejder hjemmefra

Det du skal huske

Bevægelse på kontoret. Meget kontorarbejde foregår oftest bag en computerskærm i mange timer hver dag. Den største udfordring er derfor at skabe variation i arbejdet og i siddestillinger. Nok så ergonomisk korrekte kontormøbler kan nemlig ikke opveje belastninger, der kommer af at sidde fastlåst i samme stilling hver dag.Variation sætter gang i blodomløbet, og musklerne bliver tilført ny ilt og energi. Er der ikke gode muligheder for variation, er det ekstra vigtigt, at du får holdt gode pauser.

Varier mellem computerarbejde og fx kopiering.

Print dine dokumenter ud og gå væk fra computeren for at læse dem.

Stil makulator, papirkurv og printer, så du er nødt til at rejse dig op. Vær opmærksom på at andre i hjemmet ikke kan få adgang til personlige oplysninger relateret til arbejdets udførelse jf. GDPR.

Hold pauser og sæt fx noget musik på og dans din egen dans i 5 minutter, så får du ny energi

Det du skal være opmærksom på

Forebyg gener, når du sidder foran skærmen

Skærmarbejde i længere tid kan give forbigående gener for øjne og syn (“grus” i øjnene eller træthedsfornemmelser) eller hovedpine.

Ved en del skærmarbejde kan man arbejde 1-2 timer uden ophold. Men skærmarbejde kan også være så intensivt, at der er behov for flere pauser. Det gælder især, når man arbejder med mus.

Anbring skærmen, så du undgår generende blænding.

Det er ikke et krav, at arbejdsbordet til skærmarbejdet skal kunne indstilles i højden. Men det vil ofte være den bedste løsning for at opnå variation i arbejdsstillingen.

Undlad at bruge pladsen under arbejdsbordet til opbevaring. Det kan betyde, at du ubevidst undgår at variere dine benstillinger, fordi du ikke kan komme til.

Bordets dybde skal være så stor, at en computerskærm kan anbringes i passende synsafstand, og der er plads til at hvile eller støtte hænder og underarme foran tastaturet. Bordpladen skal reflektere mindst muligt.

Undersøgelser har vist, at naturlig belysning påvirker mennesker positivt, og derfor er det at foretrække i det omfang, det giver lys nok på arbejdspladsen. Dagslys kan kombineres med kunstig almenbelysning i eksempelvis loft og vægge og som standerlamper.

Og det er faldgruberne

Vi sidder stille for længe, arbejder for meget foran skærmen og glemmer at holde pauser

Vi arbejder for lidt i forhold til vores arbejdsnorm, når vi bliver uproduktive og forstyrres af omgivelserne og laver overspringshandlinger

Og det er mulighederne

Når vi bliver sendt ufrivilligt hjem for at arbejde p.g.a. corona-virusen. Der vil helt sikkert være nogle, som vil have glæde af at arbejde hjemmefra og måske komme lidt ned i gear i forhold til en almindelig arbejdsdag. Måske bliver der oven i købet tid til at reflektere lidt over, hvordan arbejdsfællesskabet, trivslen og arbejdsmiljøet er til hverdag, mens man arbejder derhjemme. Er jeg det rigtige sted med de bedste kollegaer? eller har jeg lyst til noget andet?

Flere gode råd om hjemmearbejdspladser kan findes på fx Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk