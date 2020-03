Vilje gav sejr

Glæden var stor hos RMB, da Marko Virtala sikrede RMB sejren over Frederikshavn White Hawks. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det lykkedes for RMB, at bryde den negative stime af nederlag, med en 3-2 sejr over Frederikshavn White Hawks, i grundspillets sidste kamp. Det er den første sejr til RMB i de seneste ni kampe, efter en svær periode, med mange skader, og problemer med at finde rytmen i kæderne og spillet.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Frederikshavn White Hawks, uden Nicklas Carlsen, Kasper Larsen, Jonas Sass, Thomas Olsen, Kim Johansson, Teemu Virtala og Nikolaj Zorko.

Rødovre Mighty Bulls startede med Matt O’Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs start femmer: Nick Crawford, Marco Illemann, Matthias Asperup, Steffen Klarskov, Marko Virtala

Anden kæde: Lasse Mortensen, Miro Keskitalo, Magnus Carlsen, Andre Pison, Jannik Karvinen

Tredje kæde: Kasper Jensen, Julius Nyqvist, Mads Eller, Frederik Kaels, Maksim Popovic

Fjerde kæde: Lasse L. Carlsen, Christoffer Frænell

Mighty Bulls mødte Frederikshavn White Hawks i sidste spillerunde i grundspillet, og spillede den anden kamp uden tilskuere, i Rødovre Centrum Arena.

Efter kampene i grundspillet, er det traditionelle slutspil foreløbig udsat. Når der igen bliver mulighed for at spille ishockey med tilskuere, bliver det hidtidige slutspil, bedst af syv serie, afløst af en alle mod alle turnering, hvor 8 hold spiller 14 kampe.

Jævn første periode.

Frederikshavn kom bedst fra start, og scorede allerede efter 3:39, da Dane Fox sendte pucken i mål fra tæt hold.

Spillet vekslede uden at der skete det helt store, hvor gæsterne havde en lille overvægt i spillet. Tre minutter inden periodepausen, trak Frederik Kaels en udvisning for High Sticking. I powerplay havde Frederikshavns Kyle Hope i forsøg på stolpen. ”Tyrene” holdt gæsterne fra scoring i boksplay, og kunne gå til pause bagud 0-1.

God periode af Mighty Bulls.

To minutter inde i anden periode, forsøgte Frederikshavns Patrick Madsen sig fra blue line, hvor Nikolaj Krag Christensen styrede pucken forbi Matt O’Connor, til stillingen 0-2.

Tre minutter senere fik Frederikshavns Albin Lindgren to minutter for Hooking. RMB fik ikke sat sit powerplay op, og kom ikke frem til kvalificerede afslutninger.

I tiden 27:32 fik Steffen Klarskov reduceret til 1-2, på Marko Virtalas pasning. Herefter fik ”Tyrene” en god periode, med gode afslutninger af Steffen Klarskov, Matthias Asperup og et stolpeskud af Miro Keskitalo. Så tog Frederikshavn en Time Out.

RMB fortsatte med at have initiativet, hvor Maksim Popovic og Magnus Carlsen spillede sig frem til gode muligheder. En god anden periode af Mighty Bulls.

Flot RMB periode.

Mighty Bulls startede tredje periode med, at Mads Eller fik to minutter for Elbowing. Frederikshavn satte tempo, og skabte trafik i hjemmeholdets zone. Rødovre svarede igen, hvor Jannik Karvinen, Steffen Klarskov og Matthias Asperup havde gode afslutninger, men Tadeas Galansky i gæsternes mål var klar.

Da der resterede to minutter af perioden, udlignede Matthias Asperup på Steffen Klarskovs glimrende pasning. En fortjent udligning, efter en tempofyldt og underholdende periode.

Kampen skulle ud i forlængelse. Der blev ikke scoret i overtiden, så kampen afgøres på straffeslag.

Marko Virtala sikrede Mighty Bulls den første sejr i ni kampe. En fortjent sejr til RMB, som viste god vilje og gejst, i en underholdende og tempofyldt ishockeykamp, uden tilskuere. Det er nu planen, at der er pause frem til starten af april måned.