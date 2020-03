Verdensmesteren fra Rødovre

Michael Mørkøv i sin VM-trikot taler med overborgmester Frank Jensen på Københavns Rådhus. Til venstre fra Mørkøv er et trekløver fra det 'skræmmende' 4000 meter banehold. Foto: Privat

banecykling Rødovreborgeren Michael Mørkøv blev verdensmester i parløb på bane i Berlin for nylig. "Denne VM-triumf har stor betydning, fordi det er OL år og VM-titlen bekræfter vores egne forventninger op til OL, så Rødovre kan godt håbe på en OL-medalje, helt klart,” siger Mørkøv, der er OL-favorit med sin makker Lasse Normann Hansen.

Af Peter Fugl Jensen

Efter VM-guldet blev sikret i parløb på bane i Berlin, er rødovreborgeren Michael Mørkøv og makkeren Lasse Normann Hansen favoritter, når der køres om OL-medaljer i Tokyo til sommer.

Dermed har Rødovre fået udtaget den første borger til sommerens OL.

I Berlin var det danske par suveræne, faktisk så suveræne at Lasse Norman efterfølgende udtalte, at han ikke kunne koncentrere sig i de sidste 20 omgange, fordi han allerede der vidste, at den regnbuefarvede trikot, ville blive trukket ned over skuldrene på danskerne.

”Sådan var det ikke for mig. Jeg holdt fuldt fokus, indtil jeg skiftede med Lasse, som kørte de to sidste omgange. Jeg er den type menneske, som sikrer mig med livrem og seler, så jeg slap ikke fokus, før jeg helt sikkert var i mål, selvom vi havde kontrol over situationen,” siger Michael Mørkøv, der indrømmer, det var en fornøjelse at køre de sidste 50 omgange.

”Dem nød jeg,, fordi vi førte så stort, at kun et styrt kunne fratage os sejren.”

I karantæne op til løbet

Det var tæt på, at Mørkøv slet ikke fik lov at køre løbet, da han sad i karantæne på sit hotelværelse i Berlin på grund af Coronavirus.

”Det gjorde ingen forskel, at jeg sad på mit værelse, men det var et boost, da jeg fik besked på, jeg måtte køre med i parløbet,” fortæller Mørkøv, som to gange tidligere er fejret som verdensmester. I parløb sammen med Alex Rasmussen og med 4000 meter holdet.

”Det vil være løgn, hvis jeg ikke fortæller, den første VM-titel var størst. Det var en kæmpe forløsning dengang. Men denne VM-triumf har stor betydning, fordi det er OL år og VM-titlen bekræfter vores egne forventninger op til OL, så Rødovre kan godt håbe på en OL-medalje, helt klart.”

OL er lige efter Tour de France og det franske etapeløb bliver forhåbentlig Mørkøvs forberedelse til OL.

”Selvom der er hård konkurrence på holdet, så regner jeg med at køre Tour de France og jeg tror, det er den optimale forberedelse for mig op til OL,” siger han.

De mytiske trøjer

Den 34-årige Mørkøv har ofte stået øverst på sejrsskamlen, blandt andet som Danmarksmester på landevej og, som nævnt, tre gange som verdensmester på bane. Men er det virkelig så mytisk med disse trøjer?

”Det er noget helt specielt for alle os, der cykler hver dag og for alle os, der ved, hvad den trøje betyder. Et VM er på lige fod med en OL-guldmedalje og man er så stolt over at bære trøjen. Det er det samme, der gælder, når vi taler om DM. Det er helt unikt,” siger Mørkøv, der altså er 3-dobbelt verdensmester og dobbelt Danmarksmester på landevej som senior.



Der skulle også skrives autografer på Københavns Rådhus, naturligvis iført VM-trikot og VM guldmedalje.

Banen eller landevejene

Mørkøv er tydeligvis super stærk på banen, men er også en af verdens bedste ryttere til at køre sit holds supersprinter i position til den afgørende spurt, så man kan godt være i tvivl om, hvad Mørkøv foretrækker. Bane eller landevej?

”Jeg lever af landevejen og det foretrækker jeg at køre, men banen ligger mit hjerte meget nært,” forklarer Mørkøv. Han fortsætter:

”Da jeg skrev kontrakten hos Quick Step, så var det eneste, jeg spurgte om, om jeg kunne lov til at køre VM og OL og på bane i 2020. Det gik det med til, så det har jeg glædet mig meget til.”

”Men omvendt bliver jeg hele tiden bedre på landevejen, hvor jeg udvikler mig og min succes i mine sene år skyldes, jeg har fundet et højt niveau, fordi jeg har samlet så meget erfaring til mig og bruger den rigtigt, samtidig med jeg har trænet mig op over så mange år, så jeg har oparbejdet en sejhed og udviklet mig fysisk.”

”Man kan jo se, jeg har overhalet Mark Cavendish, som er samme årgang som mig, fordi jeg udvikler mig år efter år og fordi jeg hele tiden har haft sulten til at blive bedre.”

Svanen fra Rødovre

TV2 havde en konkurrence for nogle år siden, hvor Mørkøv fik kælenavnet ’Svanen fra banen’. Når andre store cykelstjerne døbes, så er bynavnet med i kælenavnet, som Ørnen fra Herning (Bjarne Riis) og Oksen fra Hammel (Chris Anker Sørensen).

I Rødovre er vi skuffede over, du ikke hedder Svanen fra Rødovre.

”Det må I godt kalde mig, hvis I ikke kan finde på noget bedre,” siger Mørkøv og griner, inden han fortsætter:

”Men I kan jo arrangere en konkurrence og finde på et bedre navn.”

Rødovre er ikke ideelt som cykelrytter

Jakob Fuglsang har udtalt, at man er en useriøs cykelrytter, hvis man bor og træner i Danmark. Er du useriøs eller er Rødovre i virkeligheden det ideelle sted at bo, når man er cykelrytter?

”Rødovre er langt fra det ideelle sted at bo som cykelrytter,” slår Mørkøv fast.

”Men det er det ideelle sted for mig, fordi basen for min familie er sat ordentlig op i Rødovre. Min kone Trine studerer i København og mine børn trives på Hendriksholm Skole, så må jeg tage det kedelige vejr med, når jeg træner, for det vigtigste er, at min familie fungerer – også når jeg er væk til løb i længere tid,” siger Mørkøv, som Lokal Nyt interviewer pr. telefon, for han er i eller i nærheden af Paris. Interviewet foregår nemlig dagen før et uges etapeløbet Paris-Nice skydes i gang og Michael Mørkøv fra Rødovre er blandt rytterne, der alle er fra cykelverdenens øverste hylde.

Michael Mørkøv hilser på overborgmester Frank Jensen på Københavns Rådhus, der, traditionen tro, bød på rådhuspandekager. “De smagte fint,” sagde Mørkøv og grinte.