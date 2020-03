Vangskov Bustrafik fyrer alle medarbejdere

Flemming 'Flæske' Vangskov frygter en personlig konkurs efter Danmark er lukket ned. Han har fyret al personale. Foto: Brian Poulsen / arkiv

Det ikonisk udskænkningssted Carls Old Inn, tidligere Rødovre Kro, lukker i 14 dage. Vangskov Bustrafik har fyret alle medarbejdere og frygter en konkurs.

Af Peter Fugl Jensen

Leif Wistisen, der har Carls Old Inn, har valgt at følge regeringens anbefaleringer og lukker udskænkningsstedet i 14 dage.

”Det gør jeg i respekt for Sundhedsstyrelsen, der ikke kommer med disse opfordringer ubegrundet. Jeg vil heller ikke kunnet have på min samvittighed, hvis en person skulle blive ramt af COVID-19 og dø, fordi jeg har holdt åbent,” siger Leif Wistisen, der frygter for fremtiden.

”Det er dyrt for mig at holde lukket og hvis det fortsætter med COVID-19, så vi skal holde lukket i længere tid, vil min livsdrøm gå konkurs.”

Hvad gør jeg, Mette Frederiksen?

Ejer af Vangskov Bustrafik, Flemming ’Flæske’ Vangskov er tydeligvis dybt fortvivlet i sin video på sin egen Facebookside/Flemming Flæske Vangskov. Han siger blandt andet:

”Vores forretning er baseret på kørsel for børn og ældre, som alle er blevet bedt om at holde sig inden døre. Vi har en kontrakt, som ikke bliver overholdt og der kommer formentlig en force majeure, så vi ikke kan gøre noget som helst.”

”Jeg har en lille virksomhed med en stram økonomi, så jeg er tvunget til at fyre mine chauffører, som jeg har gjort. Vi ved jo ikke, hvor længe det her vil vare. Desuden er virksomheden personligt ejet, så jeg hænger personligt på en eventuel konkurs. Jeg kan ikke bare erklære mig konkurs, som et ApS og så åbne igen, når alt er godt. Nej, jeg hæfter for det her, fordi jeg står inde for min virksomhed.”

”Hvad gør jeg, Mette Frederiksen?”