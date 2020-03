Underholdning i haven: Sådan bliver du klar til foråret

SPONSORERET INDHOLD Nu er vinteren forbi, og foråret er så småt i gang. Det betyder, at det er blevet tid til at tilbringe en masse timer i haven og at komme ud i det gode vejr. Men hvad skal vi lave ude i vores have?

Af SPONSORERET INDHOLD

Der er grænser for, hvor mange timer vi kan bruge på at slå græs og lave havearbejde, og det kan også hurtigt blive kedeligt kun at sidde og læse bøger og drikke kaffe på terrassen. Heldigvis er der mange andre oplagte aktiviteter i haven, hvor du med garanti ikke kommer til at kede dig.

Pool på to måder

Der er nærmest ingen grænser for, hvad du og ikke mindst dine børn kan lade jer underholde med i haven. Når vejret er godt, er der dog én ting, som vinder over nærmest alt andet: nemlig badebassinet. I badebassinet kan vi blive afkølet og frisket op, samtidig med at det er et sted, der byder op til leg for de små.

Producenten Bestway byder på et bredt udvalg af både store og solide bassiner, som hele familien kan have glæde af – Find eksempelvis en Bestway pool hos Hopogleg.dk.

Til de mindre varme dage, før sommeren for alvor går i gang, er det måske lidt for koldt at bade i badebassinet. Her er det dog stadig skønt at tilbringe tid i haven, men dog på en lidt anden måde.

En oplagt mulighed på disse dage vil være at spille pool. læs mere om udendørs poolborde i denne guide, hvis du gerne vil finde et poolbord, som er lavet til udendørs brug. Du kan i guiden finde et udendørs poolbord, hvor der også medfølger bordtennis og et havebordssæt.

Det er på den måde en alt-i-en-løsning, der sikrer dig mange timers god underholdning og hygge. Poolbordet er også perfekt, til når du inviterer vennerne på besøg en sommeraften. Her kan I for eksempel spille pool eller billiard over en øl, og humøret vil med garanti være i top.

Andre aktiviteter i haven

Der er nærmest ingen grænser for, hvilke aktiviteter du kan lave i din have. Selvom du måske ikke har verdens største have, kan der sagtens være plads til masser af leg og sjov. Et gyngestativ er et eksempel på en ting, som ikke fylder ret meget, men som børnene stadig vil have stor glæde af.

Et andet godt bud på en aktivitet, som kræver minimal plads, men som har en maksimal underholdningsværdi, er stangtennis. Det er både sjovt for børn og voksne, og I vil med garanti ikke kunne lade være med at grine, mens I dyster på livet løs.

Det behøver ikke koste en formue

Du kan sagtens finde en masse underholdning og aktiviteter til din have, uden at det kommer til at koste en bondegård. Langt størstedelen af de forskellige ting til haven kan nemlig fås til fornuftige priser, hvor alle kan være med. Bare fordi prisen er lav, er det dog ikke ensbetydende med, at kvaliteten også er det.

Du kan nemlig sagtens finde badebassiner, poolborde og så videre til gode priser, men hvor de stadig vil være i en kvalitet, som gør, at de vil holde i mange år frem.

Hyg dig med hele familien

Haven er det perfekte sted at samle hele familien, og det er mange børns favoritsted at lege. Uanset alder vil du garanteret have en følelse af at blive fyldt op med energi efter en dag ude i haven med sol og frisk luft.

Det er dermed bare om at finde ud af, hvordan din have skal piftes op, så den bliver hele familiens foretrukne sted både forår og sommer.