Udskyder husleje for 25 millioner kroner

coronavirus Rødovre Centrum har tilbudt alle lejere, som er blevet påbudt at lukke, henstand med huslejen. Det skriver dr.dk

Af André Bentsen

Den igangværende coronakrise trækker tænder ud hos rigtig mange erhvervsdrivende og i byens familieejede indkøbscenter, Rødovre Centrum, har 150 ud af 160 butikker de sidste par uger haft lukket.

Det er kun butikker der sælger dagligvare og medicin, der må holde åbent og det betyder at indtægterne er små eller ikke-eksisterende for langt størstedelen af lejerne i centeret.

Mange butikker står derfor overfor akutte likviditetsproblemer og i første omgang har Rødovre Centrum valgt at give henstand med huslejen til lejere, der er blevet påbudt at lukke.

”Vi kan allerede nu se, at det vil give et kæmpe problem for dem rent likviditetsmæssigt, da de ikke har nogen indtægter. Så vi har skåret alle over én kam og skrevet ud til lejerne, at vi kan tilbyde, at huslejen bliver forskudt,” udtaler administrerende direktør i Rødovre Centrum, Jesper Andreasen, til dr.dk.

I alt drejer det sig om et beløb på 25 millioner kroner, som ellers skulle være faldet 1. april.

Regeringens hjælpepakker giver blandt andet mulighed for fuld husleje kompensation til lejere, der er blevet påbudt at lukke og derfor vil Jesper Andreasen, i første omgang, ikke sætte huslejen ned og dermed kompensere lejerne for deres manglende indtægt.

”Nogle af butikkerne har bedt om en dialog om huslejens størrelse. Det har vi valgt at skyde til hjørne, for vi ved ikke, hvor lang perioden bliver, og hvilke hjælpepakker der kommer. Foreløbig er der jo nogle hjælpepakker til lejerne, men jeg har ikke set noget til udlejerne. Derfor er det svært at gå i konkret dialog om huslejens størrelse, udtaler Jesper Andreasen til dr.dk.